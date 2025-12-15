Liga MX Final Toluca vs. Tigres: Alexis Vega revela su lesión y quién lo dejó jugar El delantero entró de cambio en el segundo tiempo de la Final de Vuelta en el Nemesio Diez y soltó tremenda revelación en entrevista en vivo.

Video Alexis Vega revela su verdadera lesión y quién lo dejó jugar la Final

Toluca vs. Tigres tuvo un desenlace dramático en la Final de vuelta de la Liga MX Apertura 2025 luego de que se definiera en tanda de penales, muerte súbita, tras empate en el global 2-2 en el Estadio Nemesio Diez.

Alexis Vega causó expectación desde el inicio, fue considerado en la banca cuando se dieron a conocer las alineaciones luego de varias semanas inactivo; su último juego fue ante Pachuca en la Jornada 15 del torneo regular este semestre.

En el segundo tiempo entró de cambio por Jesús Angulo, fue ovacionado y marcó el último disparo en la muerte súbita para que con su gol diera el título número 12 a los Diablos Rojos, con el que alcanzaron a Chivas para ser considerado un verdadero grande de la Liga MX.

ALEXIS VEGA JUEGA INFILTRADO EN LA FINAL DE LA LIGA MX APERTURA 2025

El delantero escarlata confesó en entrevista en vivo con TUDN posterior al partido de la Final que jugó infiltrado y que fue decisión de él adelantar su regreso, por lo que agravó su recuperación, aunque fue un fisio argentino quien logró recuperarlo a tiempo para estar este domingo en el juego por el título.

“Sabía que era un día muy importante para mí, mi familia y la afición. Físicamente no estaba muy bien, ya tenía un par de semanas sin entrenar con mis compañeros, este es el amor que le tengo al Toluca.

“ Me infiltré para estar con mis compañeros y bueno, sabía que corría un riesgo muy grande de poderme lesionar más grave, estoy anestesiado y no siento nada, pero vamos a ver mañana cómo amanecemos”, indicó Alexis Vega para sorpresa de todos.

“Fueron semanas muy importantes, siempre que se habla de mí se va un poco más de lo normal, eso lo sabemos para bien o para mal pero bueno, siempre tranquilo, con la mente muy tranquila, muy fría.

“Por ahí se decía que si eran mis rodillas, que si mis tendones, que si esto o lo otro. La realidad es que quise adelantar el tiempo de lo esperado, me decían que de seis a ocho semanas, a la cuarta semana me sentía muy bien antes de la vuelta con Juárez acá y estaba para jugar 25 minutos. Fue mi decisión.

“ Me sentía muy bien, son lesiones muy engañosas que por ahí te dan el dulce de que te sientes muy bien pero en el momento que arranqué una jugada fue que me lesioné en un entrenamiento, sentí que me dio el pinchón, me salí, me hice resonancias y muy mal. Se me abrió la cicatriz cinco centímetros, pensé que no llegaba ya”, dijo Alexis Vega a TUDN.

El delantero del Toluca, bicampeón de la Liga MX de la mano del director técnico argentino Antonio Mohamed, dijo en su euforia que planea festejar hasta cinco días, pero sin olvidar que su objetivo para 2026 es recuperarse lo más pronto posible para ser considerado por Javier Aguirre de cara al Mundial 2026.