Liga MX Alexis Vega, con chela en mano, lidera festejos de Toluca en vestidores Los jugadores de los Diablos celebraron con cánticos y bailes el bicampeonato tras vencer a Tigres en el Nemesio Diez.



Video Con ‘chela’ en mano, Alexis Vega lidera festejos de Toluca en vestidores

El jugador de la Selección Mexicana compartió en sus redes sociales algunos apartes de los festejos dentro de los vestidores con el resto de sus compañeros.

En sus historias de Instagram, Alexis publicó un vídeo donde se ve cantando una canción de las porras del equipo junto a algunos miembros del club.

Más adelante también subió otra donde se le ve con cerveza en mano, junto a Antonio ‘Pollo’ Briseño y cantando: “ Otra, otra copa, otra”.

El jugador de 28 años también publicó un breve video festejando con la barra de animación y con un mensaje dejando ver el cariño que le tiene a los Diablos Rojos: “ Esto es por ustedes. Toluca tienen mi alma completa”.