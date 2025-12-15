Alexis Vega, con chela en mano, lidera festejos de Toluca en vestidores
Los jugadores de los Diablos celebraron con cánticos y bailes el bicampeonato tras vencer a Tigres en el Nemesio Diez.
Toluca obtuvo el bicampeonato de la Liga MX luego de vencer a Tigres por penales en una emocionante Final disputada el domingo en el Estadio Nemesio Diez y sus jugadores, liderados por Alexis Vega, festejaron a rabiar el título de los Diablos Rojos.
El jugador de la Selección Mexicana compartió en sus redes sociales algunos apartes de los festejos dentro de los vestidores con el resto de sus compañeros.
En sus historias de Instagram, Alexis publicó un vídeo donde se ve cantando una canción de las porras del equipo junto a algunos miembros del club.
Más adelante también subió otra donde se le ve con cerveza en mano, junto a Antonio ‘Pollo’ Briseño y cantando: “ Otra, otra copa, otra”.
El jugador de 28 años también publicó un breve video festejando con la barra de animación y con un mensaje dejando ver el cariño que le tiene a los Diablos Rojos: “ Esto es por ustedes. Toluca tienen mi alma completa”.
Tras perderse dos partidos del torneo regular, los Cuartos de final, Semifinales y la Ida de la Final, volvió el domingo en el Nemesio Diez y lo hizo para levantar el título y siendo definitivo en los penales.