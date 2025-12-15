    Liga MX

    Aaron Ramsey cuenta cómo fue su salida de Pumas

    El futbolista galés reveló cómo fue que debió salir del cuadro auriazul pese a sus deseos de querer continuar.

    Video Aaron Ramsey destapa cómo fue su salida de Pumas

    Aaron Ramsey apenas duró un torneo como refuerzo de Pumas luego de participar en seis partidos y marcar un gol, éste frente al Atlas como parte de la Jornada 7 de la Liga MX Apertura 2025 y que sirvió para que el conjunto de la UNAM sumara tres puntos.

    Su llegada causó alto revuelo por su cartel como seleccionado por Gales y exjugador del Arsenal, Juventus y Rangers, tres de los equipos más populares y de prestigio en los que ha jugado a lo largo de su carrera profesional.

    Sin embargo, una lesión le impidió participar como hubiera deseado y su rendimiento no fue el óptimo, mucho menos después de la tragedia que sucedió con su mascota y que anímicamente no le permitió concentrarse al 100 por ciento en el club.

    Incluso Aaron Ramsey recién publicó un nuevo post en su cuenta personal de Instagram donde no pierde las esperanzas de encontrar a Halo, quien se extravió en un rancho de Dolores Hidalgo, Guanajuato.

    AARON RAMSEY QUISO SEGUIR CON PUMAS

    Pese a los pocos minutos mostrados con Pumas, agradeció el apoyo de su director técnico, Efraín Juárez, así como de sus compañeros y afición, aunque reveló que no entendió los motivos de la rescisión de su contrato, pues su deseo era continuar con el conjunto universitario.

    “Quisiera agradecer al pueblo mexicano por su amabilidad y generosidad, por hacernos sentir tan bienvenidos a mí y a mi familia en la Ciudad de México. También quiero agradecer enormemente al entrenador, al cuerpo técnico y, en especial, al personal médico por ayudarme en un momento difícil con las lesiones.

    “Sin embargo, con su ayuda y mucho trabajo, estaba listo y en forma para los partidos restantes y tenía muchas ganas de dar lo mejor de mí por los Pumas. Desafortunadamente, mi contrato fue rescindido, lo cual fue una sorpresa y, obviamente, una decepción.

    “Por lo tanto, no tuve más opción que regresar a casa, a Gales. Gracias de nuevo por todo el apoyo durante el tiempo que pasamos en México. Es un lugar hermoso y sin duda volveremos a visitarlo pronto”, escribió Aaron Ramsey en su cuenta personal de Instagram en la que acompañó con una fotografía con la playera de Pumas.

