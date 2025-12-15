Liga MX Ojo a lo que hizo Alexis Vega con Gignac tras ser bicampeón con Toluca El capitán de los Diablos Rojos tuvo este gesto con los jugadores de Tigres tras ganar la Final de Liga MX.

Alexis Vega no pierde la humildad pese a haber tenido el mejor año de su carrera que coronó con el bicampeonato de Toluca vs. Tigres en una cardíaca Final del Torneo Apertura 2025.

Al término de la Final de Liga MX, Alexis Vega se acercó a los jugadores de Tigres para felicitarlos por el buen partido que dieron. Cuando llegó a Gignac, el capitán del Toluca intercambió un par de palabras y un fraternal abrazo que provocó la sonrisa del francés.

El gesto de Vega se une al que tuvieron sus compañeros al hacerle un pasillo a Tigres antes de que subieran al podio para recibir su medalla de segundo lugar.

Alexis Vega también fue captado por las cámaras de TUDN en plenos festejos en la cancha del Estadio Nemesio Diez por el bicampeonato.

El delantero, que reveló tuvo que infiltrarse para poder jugar la Final, aprovechó que tenía a los fotógrafos encima para pedirles una sesión de fotos con el trofeo en mano y la afición de fondo.

Toluca levantó su título número 12 y empató a Chivas como el segundo equipo más ganador de la Liga MX, mientras que Antonio ‘Turco’ Mohamed escaló al tercer lugar de los técnicos más ganadores en la historia del futbol mexicano.