Efraín Juárez iguala a Hugo Sánchez y otros técnicos en Pumas
El torneo que lleva el actual técnico del cuadro de la UNAM le ha dado un lugar en la historia.
Pumas jugará ante Juárez por la Jornada 16 del Clausura 2026 con un Efraín Juárez dentro de una exclusiva lista de entrenadores que han pasado por el cuadro de la UNAM.
El conjunto auriazul ya tiene su lugar asegurado a la Liguilla de la Liga MX y ahorita, en caso de que terminara el torneo, su rival sería América en los Cuartos de Final.
Efraín Juárez iguala a Hugo Sánchez en Pumas
La victoria de Pumas el pasado viernes ante Atlético de San Luis hizo que sun equipo llegar a los 30 puntos, una cifra que muy pocos entrenadores han logrado en la historia de los torneos cortos.
Solamente los nombres de Hugo Sánchez, Guillermo Vázquez, David Patiño, Andrés Lillini y Gustavo Lema son los que han obtenido esa cantidad o más en certámenes semestrales.
'El Pentapichichi' es el único en hacerlo en más de dos ocasiones y con el formato de 19 y 18 jornadas como en muchos torneos se jugó la Liga MX al inicio del Siglo XXI.
- Hugo Sánchez: Verano 2002, 32 puntos
- Hugo Sánchez: Apertura 2002, 33 puntos
- Hugo Sánchez: Apertura 2003, 38 puntos
- Hugo Sánchez: Clausura 2004, 41 puntos
- Guillermo Vázquez: Clausura 2011, 35 puntos
- Guillermo Vázquez: Apertura 2015, 35 puntos
- David Patiño: Apertura 2018, 30 puntos
- Andrés Lillini: Guardianes 2020, 32 puntos
- Gustavo Lema: Apertura 2024, 31 puntos
- Efraín Juárez: Efraín Juárez, 30 puntos*
*A falta de dos jornadas por jugar.
Pumas cerrará el Clausura 2026 con partidos ante Juárez como local en la Jornada 16 este martes 21 de abril, mientras que cerrará de visitante frente a Pachuca en la fecha 17 el sábado 25 de abril.