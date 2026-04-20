Liga MX Efraín Juárez iguala a Hugo Sánchez y otros técnicos en Pumas El torneo que lleva el actual técnico del cuadro de la UNAM le ha dado un lugar en la historia.

Video Efraín Juárez iguala a Hugo Sánchez con su gran Clausura 2026

Pumas jugará ante Juárez por la Jornada 16 del Clausura 2026 con un Efraín Juárez dentro de una exclusiva lista de entrenadores que han pasado por el cuadro de la UNAM.

El conjunto auriazul ya tiene su lugar asegurado a la Liguilla de la Liga MX y ahorita, en caso de que terminara el torneo, su rival sería América en los Cuartos de Final.

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Efraín Juárez iguala a Hugo Sánchez en Pumas



La victoria de Pumas el pasado viernes ante Atlético de San Luis hizo que sun equipo llegar a los 30 puntos, una cifra que muy pocos entrenadores han logrado en la historia de los torneos cortos.

Solamente los nombres de Hugo Sánchez, Guillermo Vázquez, David Patiño, Andrés Lillini y Gustavo Lema son los que han obtenido esa cantidad o más en certámenes semestrales.

'El Pentapichichi' es el único en hacerlo en más de dos ocasiones y con el formato de 19 y 18 jornadas como en muchos torneos se jugó la Liga MX al inicio del Siglo XXI.

Hugo Sánchez : Verano 2002, 32 puntos

: Verano 2002, 32 puntos Hugo Sánchez : Apertura 2002, 33 puntos

: Apertura 2002, 33 puntos Hugo Sánchez : Apertura 2003, 38 puntos

: Apertura 2003, 38 puntos Hugo Sánchez : Clausura 2004, 41 puntos

: Clausura 2004, 41 puntos Guillermo Vázquez : Clausura 2011, 35 puntos

: Clausura 2011, 35 puntos Guillermo Vázquez : Apertura 2015, 35 puntos

: Apertura 2015, 35 puntos David Patiño : Apertura 2018, 30 puntos

: Apertura 2018, 30 puntos Andrés Lillini : Guardianes 2020, 32 puntos

: Guardianes 2020, 32 puntos Gustavo Lema : Apertura 2024, 31 puntos

: Apertura 2024, 31 puntos Efraín Juárez: Efraín Juárez, 30 puntos*

*A falta de dos jornadas por jugar.