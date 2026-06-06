    Liga MX

    Tato Noriega se despide y da las gracias a Rayados

    El expresidente deportivo de Monterrey, lo hizo a través de un comunicado en sus redes sociales.

    Por:Omar Carrillo
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    Video Tato Noriega rompe el silencio y se despide de Rayados

    José Antonio Noriega dejó de ser director deportivo de Rayados al finalizar el Clausura 2026 y desde su llegada, se caracterizó por realizar contrataciones estelares, pero pese a ello con pocos resultados en la cancha.

    Su lugar lo tomó Dennis te Kloese y ahora Tato, tras varios días de silencio publicó un mensaje en redes sociales en el que se despide de Monterrey y su afición y da las gracias por todo lo vivido.

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    "A la gente del //\\//\\ONTERREY, todos quienes conformamos a los Rayados y las Rayadas, dentro y fuera del Club y del país, un enorme agradecimiento", inicia el mensaje publicado en Instagram

    Agradece a la afición, al personal del equipo, a los jugadores y jugadores de la institución. A los distintos cuerpos técnicos tanto femeniles como varoniles, al personal administrativo, a la empresa que lidera la institución e incluso a los medios de comunicación

    "No me queda más que escribir, salvo desear que las cosas vayan muy bien y que ha sido un PRIVILEGIO PERTENECER AL MONTERREY. Muchas gracias a todos 🙏", finalizó el largo mensaje en redes sociales.

    Tras su salida de Monterrey, se sabe que el popular Tato está muy cerca de cerrar negociaciones con Philadelpia Unions de la MLS.

    Noriega llevó a Rayados jugadores como Sergio Ramos, Sergio Canales, Locas Ocampos, Oliver Torres y Anthony Martial.

    Video Anthony Martial deja de ser jugador de Monterrey tras llegar a mutuo acuerdo
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