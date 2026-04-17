Pumas UNAM Atlético San Luis vs. Pumas EN VIVO: goles, resumen y resultado jornada 15 de Liga MX Los Universitarios buscan meter presión a Chivas con una victoria de visitantes.

Video En vivo: ¡San Luis y Pumas chocan en la Jornada 15 del Clausura 2026! Aquí

Pumas visita al Atlético San Luis como parte de la Jornada 15 del Clausura 2026 de Liga MX con la esperanza de igualar en puntos al líder Chivas y meter presión en la recta final del torneo.

Son tres equipos empatados con 28 puntos a dos jornadas del final de la fase regular: Pumas, Cruz Azul y Pachuca.

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La carrera por el liderato y los primeros cuatro lugares luce muy apretada en un torneo inédito que no contará con fase de play-in por el inicio del Mundial 2026.

INICIA EL PARTIDO

Atlético San Luis 0-0 Pumas

HORARIO Y DÓNDE VER PARTIDOS DE JORNADA 15 DE LIGA MX



La actividad de la Jornada 15 comienza el viernes 17 de abril con dos partidos y se extenderá para el sábado 18 con seis juegos más y el domingo 19 solo uno.

Atlético de San Luis vs. Pumas

El partido se llevará a cabo el viernes 17 de abril a las 19:00 horas del Centro de México y a las 21:00 horas ET, 20:00 horas CT y 18:00 horas PT en Estados Unidos, en ambos países por ViX.

Mazatlán vs. Querétaro

El partido se llevará a cabo el viernes 17 de abril a las 19:00 horas del Centro de México por TV Azteca; a las 21:00 horas ET, 20:00 horas CT y 18:00 horas PT en Estados Unidos por TUDN, tudn.com y app de TUDN.

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Necaxa vs. Tigres

El partido se llevará a cabo el sábado 18 de abril a las 17:00 del centro de México y a las 19:00 horas ET, 18:00 horas CT y 16:00 horas PT en Estados Unidos, en ambos países por ViX.

Cruz Azul vs. Tijuana

El partido se llevará a cabo el sábado 18 de abril a las 17:00 del centro de México por Canal 5 y TUDN; a las 19:00 horas ET, 18:00 horas CT y 16:00 horas PT en Estados Unidos por Univision, TUDN, tudn.com y la app de TUDN.

América vs. Toluca

El partido se llevará a cabo el sábado 18 de abril a las 19:00 horas del Centro de México por Canal 5 y TUDN; a las 21:00 horas ET, 20:00 horas CT y 18:00 horas PT en Estados Unidos Univision, TUDN, tudn.com, la app de TUDN y Disponible en ViX.

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Chivas vs. Puebla

El partido se llevará a cabo el sábado 18 de abril a las 19:00 del Centro de México por Chivas TV / Amazon Prime, a las 21:00 horas ET, 20:00 horas CT y 18:00 horas PT en Estados Unidos por Telemundo.



León vs. Juárez

El partido se llevará a cabo el sábado 18 de abril a las 21:00 horas del Centro de México por FOX y a las 23:00 horas ET, 22:00 horas CT y 20:00 horas PT en Estados Unidos por ViX.

Monterrey vs. Pachuca

El partido se llevará a cabo el sábado 18 de abril a las 21:00 horas del Centro de México Canal 5 y TUDN; a las 23:00 horas ET, 22:00 horas CT y 20:00 horas PT en Estados Unidos por Univision, TUDN, tudn.com y la app de TUDN.

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Santos vs. Atlas