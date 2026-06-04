Liga MX ¿André Jardine dirigirá en Liga MX a otro club que no sea el América? El director técnico brasileño no quiere cerrar puertas y dio algunas características de los clubes a los que pudiera dirigir en México.

Video Ojito a la palabras de Jardine sobre ser DT de otro equipo en México

André Jardine dejó un legado indeleble en el Club América luego de convertirse en el primer entrenador en conseguir el tricampeonato en la era de los torneos cortos del futbol mexicano, incluso se despidió en plena conferencia de prensa con su señal de los tres títulos.

El director técnico brasileño fue arropado incluso por aficionados de las Águilas, quienes le lanzaron cánticos de apoyo y agradecimiento luego de su paso por el conjunto de Coapa.

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Además de ganar tres Liga MX, conquistó un Campeón de Campeones y una Supercopa de Liga MX; lo único que no logró fue un título internacional como pudiera ser la Concacaf Champions Cup o una Leagues Cup. Incluso perdió la Campeones Cup entre el monarca de la MLS y el de la Liga MX.

¿ANDRÉ JARDINE DIRIGIRÁ A OTRO EQUIPO DE LIGA MX TRAS SALIR DEL AMÉRICA?

En su despedida en conferencia de prensa en Coapa, André Jardine aceptó que la pregunta fue complicada, la de si pretende dirigir a otro club en caso de tener una oferta; recordó que América no fue el primer equipo en Liga MX, pues antes dirigió al Atlético de San Luis.

“Ah cabrón, esta pregunta es difícil, así que está perfecto hacerla. América no es tampoco mi primer club en México, no podemos olvidar que el club que apostó por mí, y también soy muy grato a San Luis y en especial a Severiano, que no está ya en México, está en España, pero fue el gran artífice de esta historia de Jardine y México.

“ No fue fácil de salir de San Luis porque tenía un cariño y sentimiento muy grande por la institución, fue una decisión muy dura, pero que la grandeza del América y ahí, más que esto, yo veo con mucha claridad que con el elenco del América sería capaz de ser campeón, fue el gran motivo por el que tomé la decisión de venir al América”.

El cariño que tiene André Jardine por Atlético de San Luis es evidente, pero tres años parecen opacar un poco esa estadía, aunado a los títulos conseguidos, por lo que el América será un conjunto en el que, aseguró, recibe y da todo el amor del que dispone.

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“ Esta identificación con América va a ser para siempre, pero en el futuro no puedo comprometerme con nada, porque la carrera de entrenador es muy larga, vamos a ver, muy probablemente el próximo paso no va a ser aquí en México, no me hace tanto sentido salir del América a otro club en este momento, pero en un futuro más lejano vamos a ver qué puede pasar.

“La identificación siempre va a estar, pero no quiero cerrar ninguna puerta porque me gusta el país, la liga, el pueblo y no sería muy inteligente de mi parte cerrar otras tantas puertas de instituciones que me parecen muy grandes con proyectos muy serios.