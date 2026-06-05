    Liga MX

    Luis Chávez podría llegar al América de la mano de Guillermo Almada

    Las Águilas podrían tener a su primera 'bomba' tras la era André Jardine.

    Por:Raúl Martínez
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    Video América: ¿Luis Chávez al América? Esto se sabe

    Tras la salida de André Jardine y la inminente llegada de Guillermo Almada al banquillo del América, las Á guilas podrían tener a su primera ‘bomba’ para el Apertura 2026 de la Liga MX.

    Durante la transmisión del partido entre la Selección Mexicana y Serbia, Gibran Araige, reportero de TUDN, informó que Luis Chávez podría ser jugador azulcrema para el siguiente torneo.

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    “Gente cercana a Guillermo Almada me ha dicho que es un deseo del técnico, tener a Chávez”, informó Gibran Araige.

    Cabe destacar que el técnico uruguayo dirigió a Luis Chávez en Pachuca donde fueron campeones del futbol mexicano en el Apertura 2022.

    Luis Chávez pertenece al Dinamo de Moscú desde el 2023, pero en junio del 2025 sufrió una grave lesión que lo alejó de las canchas por 10 meses, fue hasta marzo pasado cuando volvió a jugar con el cuadro ruso.

    Tras su reaparición el mediocampista fue convocado por Javier Aguirre para jugar con la Selección Mexicana el Mundial 2026.

    Incluso, Luis Chávez anotó un tanto en la victoria del Tri sobre Serbia en el último juego de preparación de México de cara a la justa mundialista.

    Video ¡Golazo brutal de México! Luis Chávez desde fuera del área pone el 5-1
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