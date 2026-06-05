Liga MX André Jardine habla sobre Guillermo Almada como su posible relevo en el América El director técnico brasileño sorprendió con su respuesta sobre el uruguayo como su posible relevo en el banquillo de las Águilas.

Por: TUDN Síguenos en Google

Video André Jardine habla de Guillermo Almada como su posible sucesor en el América

André Jardine salió de manera emotiva como director técnico del América, sin que fuera un hasta luego fracturado y lo hizo después de dejar un legado de tres títulos de Liga MX de manera consecutiva, un hito difícil de igualar no sólo en el club, sino en la historia de los torneos cortos del futbol mexicano.

Apenas lleva unas horas fuera del conjunto de las Águilas y ya se habla de su posible sucesor en el banquillo; el nombre más sonado es el de Guillermo Almada, de quien André Jardine dio una opinión clara y sin aspavientos sobre su calidad.

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" De los mejores nombres que podrían pensar, la admiración que tengo por Almada, fue siempre un rival durísimo. En San Luis nos enfrentamos en mi primera Liguilla, fue un rival durísimo, yo tenía el sueño, te confieso, el sueño de ser campeón el primer torneo con San Luis.

“Conseguimos ir a la Liguilla, nos cruzamos con Pachuca y Almada. Cuando estudié a Pachuca me di cuenta que era el mejor equipo del torneo, pensé que si los eliminábamos podíamos ser campeones, hicimos un duelo muy parejo, la ida fue 2-2, la vuelta fue 3-2 Pachuca, nosotros a un gol de pasar, desde aquel momento, entendí que era un gran entrenador, por las formas que tenía.

“Cuando terminó el duelo, me dice que merecía ser campeón, desde ahí viene mi admiración por él, intentando superarlo, tengo la máxima admiración por él. América está yendo por un gran entrenador", señaló André Jardine en entrevista con Gibrán Araige para TUDN.

LOS LOGROS DE GUILLERMO ALMADA EN LA LIGA MX

El estratega uruguayo ganó la Liga MX con los Tuzos del Pachuca en el Apertura 2022 tras vencer en la Final al Toluca de Ignacio Ambriz por un abultado global de 8-2. Además, consiguió tres títulos en el plano internacional.

Guillermo Almada conquistó la Concacaf Champions League, ganó el Derbi de las Américas y la Copa Challenger de la FIFA como parte de la Copa Intercontinental de 2024.