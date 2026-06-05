Liga MX André Jardine confiesa 'mala suerte' con Henry Martín y Dávila en América El director técnico brasileño se sincera respecto a lo que fue una de las polémicas en su gestión con el conjunto de Coapa.

Video Jardine se sincera sobre Henry Martín y Dávila: ¿faltaron refuerzos?

André Jardine, ex director técnico del Club América se sinceró respecto a la situación de Henry Martín y de Víctor Dávila, dos elementos lesionados en su gestión dentro del conjunto de Coapa, además de la potencial falta de refuerzos.

En entrevista exclusiva para Gibrán Araige, reportero de TUDN, Jardine reveló que la fe en la recuperación de Henry Martín le impidió ir más allá en la búsqueda de refuerzos.

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"Yo tenía mucha fe, primero en Henry, y sigo teniendo. Para mí es el capitán, de los mejores delanteros de la liga, seguro, por mala suerte no está en el Mundial, porque si no fueron las lesiones, yo estoy seguro que estaría con muchas chances de ser el 9 titular, incluso de la Selección Mexicana. Tuve realmente una mala suerte, porque siempre cuando estaba muy cerca de regresar, tuvimos otros problemas con él, y esto fue siempre postergando, pero ojalá que haya conseguido superar esta etapa, y América tiene un 9 de los mejores de la liga, esto es la verdad", explicó Jardine, quien también se refirió a Víctor Dávila.

"Yo tengo también mucha fe en Dávila, en Víctor Dávila, fue una adquisición que el club hizo, y fuimos nos dando cuenta con los tiempos que él es 9 también, no exactamente un 9 de referencia, de área, pero un 9 de movimiento, de asociación, con un poder de remate impresionante. Sus números tal vez sean los mejores, en minutos jugados con goles, cuando jugó de 9, siempre nos entregó algo importante. En el torneo que nos quedamos con el bicampeonato, Dávila allí en aquel torneo fue el 9 más efectivo del elenco.

"Las lesiones nos mataron, porque Henry nunca consiguió llegar a su prime, y Dávila tiene una lesión de estas que no tenemos culpa, es una muy mala suerte, y ahí pasamos a tener a Pato, y es el único que puede ser un 9, no es exactamente un 9 nominal, pero puede cumplirlo", agregó.

ANDRÉ JARDINE DESCARTA DESENCUENTRO CON DIRECTIVA POR REFUERZOS EN AMÉRICA



El timonel brasileño señaló que si por él fuera, hubiera contratado a "Messi" para las Águilas, pero dejó en claro que en el tema de los refuerzos, siempre hubo concordancia entre todas las partes.

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"Cada uno obviamente tiene por veces su opinión o tiene su preferencia por un nombre u otro, pero siempre nos juntamos, conversamos y la decisión siempre fue intentando hacer lo mejor para el club, dentro de las condiciones que el club tiene. Queríamos traer Messi, pero es imposible, queríamos traer jugadores por veces que eran muy caros y bajábamos en la parte financiera, no es tan simple contratar jugadores con la jerarquía que el club exige, pero sin tener toda la plata del mundo para incorporar, íbamos intentando encontrar aquello que de mejor tenía disponible, que fuera accesible al club.