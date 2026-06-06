Liga MX Efraín Juárez está fuera de la dirección técnica de Pumas A falta del anuncio oficial, el timonel mexicano queda fuera de la institución universitaria.

Video Efraín Juárez no es más técnico de Pumas

Efraín Juárez está fuera de la dirección técnica de los Pumas después de caer en la Final del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX ante Cruz Azul e n lo que fue la última final del futbol mexicano.

Acorde con Rodrigo Celorio, reportero de TUDN, Efraín Juárez ya no es más el director técnico del conjunto auriazul que, de esta forma, emprenderá la búsqueda de nuevo timonel.

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Efraín Juárez estuvo poco más de un año al frente de la escuadra de la UNAM, misma con la que fue líder de la tabla de este recién concluido Clausura 2026.

La Final fue un golpe duro para Efraín Juárez y para unos Pumas que suman ya 15 años sin ser campeones del futbol mexicano.