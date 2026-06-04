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    ¿Dirigir a México en el futuro? esto piensa André Jardine

    El estratega brasileño señaló que México cambió su vida y que ya se siente mexicano

    Por:Raúl Martínez
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    Video Jardine habla acerca de llegar a ser técnico de México a futuro

    Durante su despedida del conjunto del América, André Jardine reconoció que sería un honor poder dirigir a la selección mexicana y reveló que en algún momento tuvo acercamientos con el Tri.

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    El estratega brasileño aseguró que se siente un poco mexicano por todo lo que ha vivido en México.
    “Fui consultados un par de veces para este puesto, que es una honra máxima para un entrenador, ser entrenador de la Selección Nacional importante como es la mexicana”

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    “(México) es un país que me recibió de la mejor forma posible. Ya me siento un tantito mexicano porque tengo un hijo mexicano y trato de aprender el himno y de conectarme con este país, porque realmente cambió mi vida en todos los aspectos y pase lo que pase voy a ser agradecido por toda la vida”, indicó Jardine.

    De igual forma el técnico brasileño reveló que mientras solo estuvo al frente del América la oferta más cercana que tuvo fue la del Botafogo.

    “A partir de mañana de este adiós temporal es permitirme pasar a tener otros sueños y retos, durante estos tres años no fueron pocas las veces que llegaban unas consultas a mi y a mi agente y la firmeza de ser firme con américa y de no interrumpir un ciclo durante un torneo, el más cerca fue el Botafogo, pero igual tenía la sensación de que tenía cosas por vivir en América y en este momento estoy cerrando este ciclo y a partir de mañana a pensar en el futuro… no tenemos negociado nada con algún club y a partir de mañana escuchare proyectos y estoy seguro que vendrá algo bueno para mí y el América”, agregó.

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