Liga MX ¿Dirigir a México en el futuro? esto piensa André Jardine El estratega brasileño señaló que México cambió su vida y que ya se siente mexicano

Video Jardine habla acerca de llegar a ser técnico de México a futuro

Durante su despedida del conjunto del América, André Jardine reconoció que sería un honor poder dirigir a la selección mexicana y reveló que en algún momento tuvo acercamientos con el Tri.

El estratega brasileño aseguró que se siente un poco mexicano por todo lo que ha vivido en México.

“Fui consultados un par de veces para este puesto, que es una honra máxima para un entrenador, ser entrenador de la Selección Nacional importante como es la mexicana”

PUBLICIDAD

“(México) es un país que me recibió de la mejor forma posible. Ya me siento un tantito mexicano porque tengo un hijo mexicano y trato de aprender el himno y de conectarme con este país, porque realmente cambió mi vida en todos los aspectos y pase lo que pase voy a ser agradecido por toda la vida”, indicó Jardine.

De igual forma el técnico brasileño reveló que mientras solo estuvo al frente del América la oferta más cercana que tuvo fue la del Botafogo.