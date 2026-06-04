Liga MX André Jardine explica su salida de América y promete "una segunda etapa" El técnico dijo que tomó la decisión después de conversaciones con Santiago Baños y Emilio Azcárraga.

Video André Jardine aclara salida de América y ve fin de una primera etapa

André Jardine ofreció una conferencia de prensa para hablar sobre su sorpresiva salida del América luego de una etapa exitosa en donde logró seis títulos en tres años.

El entrenador brasileño aclaró que su salida fue una decisión personal por un tema de cansancio mental, en mutuo acuerdo con la directiva, para que ambas partes tomen un nuevo rumbo, pero con la promesa de que haya una segunda etapa para cumplir lo que no se consiguió en la primera.

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“Yo tuve una primera conversación con (Santiago) Baños, exponiendo mis sentimientos y de pronto él intentó demostrarme que es normal, ha estado mucho tiempo aquí, imagino la presión que vive desde que asumió en América. No es fácil estar al frente del club todo este tiempo”, comenzó diciendo.

“Después tuvimos una segunda junta, ya con Emilio (Azcárraga), y dejamos pasar algunos días para tomar en conjunto la decisión, ahí creo que el club pasó a sentir lo mismo que yo, de que realmente quizá era el mejor camino para todas las partes, cerrar esta etapa, era una preocupación que yo tenía, después de tantos años aquí, el proteger las relaciones que construimos, con Emilio, con Baños, jugadores, afición, darnos una pausa”, continuó Jardine.

André Jardine promete regresar al Club América

El estratega brasileño reconoció que quiere volver al banquillo a corto plazo, incluso no descartó dirigir a otro equipo de la Liga MX, sin embargo, sabe que tarde o temprano volverá al América con más experiencia para aumentar el palmarés del club y personal.

“Para el club es como un oxígeno en este fuego que tiene que estar fuerte todo el tiempo por la exigencia, y para mí un poquito de oxígeno para respirar otro aire, probablemente afronte un nuevo reto, otro club, otra liga, agregar experiencias, me hará más fuerte como entrenador en todos los aspectos”, señaló.

Jardine reiteró que se va de las Águilas por mutuo acuerdo y que la decisión no se tomó de un día para otro, sino que hubo un análisis y una reflexión de varios días atrás.

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“Creo que fue quedado, con el pasar de los días, muy claro a todas las partes que era lo mejor, por más que parezca una ruptura abrupta, pero no, fue muy bien pensada, calculada y con la sensación de que, yo por lo menos tengo muy fuerte, de que es el cierre de una primera etapa, dejando un gusto de 'quiero un poco más', incluso dejando algunos objetivos por concretar que no conseguimos en esta primera etapa.

“Pero la segunda etapa que yo imagino que va a pasar será con otra energía, otro momento, venir con la misma fuerza y hambre que llegamos aquí en el primer día en América”, expresó.