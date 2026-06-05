    Liga MX

    Matías Almeyda dirige su primer entrenamiento con Rayados

    El estratega argentino inició la pretemporada de cara al Apertura 2026 en las instalaciones de El Barrial.

    Por:Raúl Martínez
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    Video Almeyda tiene su primer entrenamiento con Rayados

    Matías Almeyda comenzó su camino con los Rayados al tener su primer entrenamiento con el equipo a días de haber llegado al cuadro regiomontano.

    Fue este viernes cuando el estratega argentino ya tuvo contacto con el balón y sus jugadores en las instalaciones del Barrial como parte de la pretemporada de Monterrey de cara al Apertura 2026 de la Liga MX.

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    La practica de Almeyda con su plantel consistió en trabajos de dominio de balón donde algunos jugadores mostraron su destreza con el esférico durante una competencia organizada por el técnico.

    Y lo que llamó la atención fueron las palabras del argentino a sus dirigidos duante una parte del entrenamiento: “Concéntrense en el sonido del balón. Contrólenlo. El balón es el que nos da de comer”.

    Entre los jugadores que tuvieron Lucas Ocampos, Roberto De la Rosa, Luis Reyes, Carlos Salcedo, entre otros.

    Cabe destacar que los que ya reportaron con el equipo fueron César Garza, César Ramos y el guardameta Esteban Andrada, quien estuvo envuelto en la polémica por una agresión a un rival en el futbol español.

    En uno días M atías Almayda y los Rayados viajarán a Quintana Roo como parte de su pretemporada.

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