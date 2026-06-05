Liga MX Las palabras que André Jardine dejó para Ramón Juárez tras salir de América Para el timonel brasileño, las Águilas tienen un plantel suficiente para sostener una reconstrucción.

Video Esto dijo Jardine de Ramón Juárez tras salir de América

André Jardine, quien ahora es ex director técnico del Club América, confió en que el plantel que se queda en el América es bueno para pensar en una reconstrucción y se refirió a Ramón Juárez, defensa azulcrema.

En entrevista exclusiva con Gibrán Araige, reportero de TUDN, André Jardine resaltó a Juárez, además de Dagoberto Espinoza, Pato Salas o Miguel Vázquez, elementos juveniles que tienen todavía una proyección muy fuerte dentro del conjunto azulcrema.

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"sta primera etapa que siento que yo la viví al frente del club, que fue este último año, sin tener el Estadio Banorte, viendo a algunos jugadores saliendo, otros llegando y les costando a uno la adaptación al club, pero esta primera etapa para mí está concretada, ya hicimos, pasamos por esta etapa difícil, viendo a los jugadores jóvenes despuntar, mostrar su valor.

"Vale resaltar aquí a Dagoberto, Miguel, yo aún meto a Ramón en este rol porque veo a Ramón muy joven para todo lo que ya vivió y ahora pasa a ser un jugador experiente, pero Miguel, Dagoberto y Pato Salas son tres buenos ejemplos de jóvenes que yo encierro mucho futuro para los tres", agregó.