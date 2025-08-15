Puebla no levanta cabeza en el Torneo Apertura 2025 de la Liga MX y las cosas empiezan a ponerse muy críticas en la Angelópolis, tanto que la afición de La Franja ya se metió con su director técnico, Pablo Guede, al grito de "¡Fuera Guede!" con el Estadio Cuauhtémoc impaciente ante el accionar de los Camoteros, todo en un partido que vivió un incidente que retrasó su inicio.

Marcador de 2-0 a favor del Atlético de San Luis en partido de la Jornada 5 y que es un gran respiro para la escuadra potosina quienes parecen llevarse todo el oxígeno disponible en la capital poblana y dejar a los locales en una situación muy precaria.

Muy cerca del final del primer tiempo, el marcador se abrió después de que Yan Phillipe fuera derribado por Rodríguez en el área tras un buen desborde del jugador visitante y Joao Pedro anotaría desde los 11 pasos.

El doblete del futbolista brasileño llegaría en el complemento, específicamente a los 70' para dar el golpe definitivo a un Puebla que solamente tuvo unos breves lapsos de reacción en el complemento.

La desesperación llegó a la tribuna con los pocos aficionados que había en el partido que ya pedían la salida del director técnico Pablo Guede, misma que se cumplió en un Puebla que sí, está clasificado a los Cuartos de Final y con vida en la Leagues Cup, pero que a nivel local, sencillamente no encuentra el rumbo.

Puebla llegaba a este partido después del vergonzoso 7-0 sufrido ante Tigres y queda estancado con solamente 3 puntos en la tabla de la Liga MX, mientras que Atlético de San Luis llegó a seis unidaes.