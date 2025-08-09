Video Gignac se reencuentra con el gol y Ángel Correa se estrena como goleador

En el concierto de goles, Tigres se colocó de manera parcial en la punta de la tabla de clasificación con nueve puntos y un partido frente a Chivas correspondiente a la Jornada 1 pendiente por jugar.

Los goles felinos corrieron a cargo de Ozziel Herrera (6’), Diego Lainez (36’), Juan Brunetta (52’), Ángel Correa (55’), un autogol del chileno Nico Díaz (58’), Diego Sánchez (73’) y cerró de penal André-Pierre Gignac (90+1’).

Fue el primer gol del argentino campeón del mundo Ángel Correa en la Liga MX en lo que fue su tercer partido en el Apertura 2025 y después de marcar dos dobletes en la Leagues Cup.

Mientras que por Gignac se trató de su primer gol luego de varios meses de bajo, no anotaba desde noviembre de 2024 también en el Volcán pero frente al Toluca.

Puebla se quedó con tres puntos y muy por debajo en la tabla de clasificación, puesto 16. Su siguiente partido será ante el Atlético de San Luis en este torneo, mientras que los felinos recibirán al América el 16 de agosto.