Disparos retrasan el inicio de la Jornada 5 en el Puebla vs. Atlético San Luis

Disparos en un enfrentamiento presuntamente entre ambulantes retrasó el inicio del partido entre Puebla y Atlético de San Luis de la Jornada 5 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX.

Los hechos ocurrieron en la explanada cercana al Estadio Cuahutémoc y el saldo es de una mujer muerta y un herido, todo después de detonaciones que desataron la angustia entre los aficionados que llegaban al recinto.