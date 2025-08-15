    Puebla

    Disparos retrasan el inicio de la Jornada 5 en el Puebla vs. Atlético San Luis

    Tensión y momentos de angustia en las inmediaciones del Estadio Cuauhtémoc.

    Por:
    Fernando Vázquez.
    Video Así puedes ver Puebla vs. Atlético de San Luis

    Disparos en un enfrentamiento presuntamente entre ambulantes retrasó el inicio del partido entre Puebla y Atlético de San Luis de la Jornada 5 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX.

    Los hechos ocurrieron en la explanada cercana al Estadio Cuahutémoc y el saldo es de una mujer muerta y un herido, todo después de detonaciones que desataron la angustia entre los aficionados que llegaban al recinto.

    Información en progreso.

