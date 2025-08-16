Pablo Guede dejó de ser director técnico del Puebla después de la derrota que su equipo sufrió a manos del Atlético de San Luis en la Jornada 5 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX.

El argentino confirmó en conferencia de prensa que habló con Gabriel Saucedo, director general de La Franja, con quien llegó a un acuerdo para poner fin a este ciclo en La Franja.

"Se terminó mi etapa en el Puebla, la verdad es que estoy super agradecido, a Gabriel principalmente por lo que me bancó, a todos los empleados del club, me voy con un montón de amigos, la verdad que me hicieron el día a día fácil, se los quiero agradecer, lo dejaron todo hasta el último momento y esto es futbol, el resultado no fue lo que queríamos", dijo Guede.

"Dolido, pero lo dejé todo, intenté dejarlo todo para poder revertir la situación y no se pudo, me da bronca porque jugamos bien, los chicos lo dejan todo en todos los partidos y por errores puntuales te vacunan y ante eso no puedes hacer nada, pero no solo los jugadores sino todo el club, este club es espectacular, y así lo hace su gente, se lo quiero agradecer a todos públicamente, la verdad que me trataron de maravilla", concluyó el argentino.

Puebla está en crisis no solo de resultados y ahora sin director técnico, sino que también el calendario no ayuda, ya que esta semana tiene en puerta también la disputa de los Cuartos de Final de la Leagues Cup ante Seattle Sounders.

De esta forma, la renuncia de Pablo Guede a la directiva de La Franja fue aceptada y será Martín 'Rata' Bravo, director técnico del Puebla Sub-21, quien tome las riendas al menos para el partido de este miércoles en la Leagues Cup.