Video La sincera crítica de Paulinho tras pase a una nueva Final con Toluca

Paulinho no desaprovechó el pase de Toluca a su segunda final consecutiva, tras derrotar dramáticamente a Monterrey en las semifinales, para criticar el formato de la Liguilla de la Liga MX.

"Ya dije muchas veces, la Liguilla de México es una locura, todos los partidos son muy difíciles, pero la neta me da pena que los partidos se jueguen tres y tres días, los mejores partidos del año se juegan tres días, los jugadores están cansados, si queremos vender lo bueno que es el futbol mexicano deberíamos pensarlo mejor y organizar mejor la liguilla, pero estamos felices, le ganamos a un gran equipo y ahora vamos por la 12", comentó en vivo en Línea de 4.

"Me saqué la lotería al venir acá con este equipo y esta afición, soy una persona y jugador muy feliz, les debo todo lo que me está pasando ahora.

Con la selección obvio que quiero ir, quiero jugar con Portugal y aún más en México, hace dos años no me imaginé de esta posibilidad, voy a trabajar para eso.

Finalmente, Paulinho dedicó palabras de aliento para su compañero Alexis Vega, quien recayó de otra lesión y muy posiblemente no podrá jugar las dos finales del Apertura 2025.