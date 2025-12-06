Paulinho critica formato de Liguilla tras avanzar a la Final de Liga MX
El goleador de Toluca habló de su potencial convocatoria con Portugal para el juego en México.
Paulinho no desaprovechó el pase de Toluca a su segunda final consecutiva, tras derrotar dramáticamente a Monterrey en las semifinales, para criticar el formato de la Liguilla de la Liga MX.
"Ya dije muchas veces, la Liguilla de México es una locura, todos los partidos son muy difíciles, pero la neta me da pena que los partidos se jueguen tres y tres días, los mejores partidos del año se juegan tres días, los jugadores están cansados, si queremos vender lo bueno que es el futbol mexicano deberíamos pensarlo mejor y organizar mejor la liguilla, pero estamos felices, le ganamos a un gran equipo y ahora vamos por la 12", comentó en vivo en Línea de 4.
El portugués, autor de uno de los tres goles en la semifinal de vuelta, también habló de su potencial convocatoria con la selección de Portugal que jugará el amistoso ante México como parte de la inauguración del Estadio Ciudad de México previo al Mundial 2026 de la FIFA.
"Me saqué la lotería al venir acá con este equipo y esta afición, soy una persona y jugador muy feliz, les debo todo lo que me está pasando ahora.
Con la selección obvio que quiero ir, quiero jugar con Portugal y aún más en México, hace dos años no me imaginé de esta posibilidad, voy a trabajar para eso.
Finalmente, Paulinho dedicó palabras de aliento para su compañero Alexis Vega, quien recayó de otra lesión y muy posiblemente no podrá jugar las dos finales del Apertura 2025.
"Muy difícil, Alexis hace mucha falta, le dije que íbamos a llevar al equipo a la final para ver si puede jugar, le prometemos eso, aquí estamos, pero Alexis es distinto y hace falta igual que nosotros o más, pero los que estamos jugando damos todo por el equipo".