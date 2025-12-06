Toluca recibió a Monterrey en el partido de vuelta de las Semifinales del Apertura 2025 de la Liga MX, duelo que se disputó en el Estadio Nemesio Díez y que estuvo lleno de tensión y euforia.

El encuentro comenzó calientito, los Diablos Rojos de inmediato se fueron al ataque y tomaron posesión del terreno de juego, del balón y del ritmo del encuentro.

El marcador se abrió a los 19 minutos, Helinho mandó el centro pasado a segundo palo, un jugador de Rayados habilitó a Andrés Pereira que llegó para cerrar la pinza y dejar sin reacción a Luis Cárdenas en el fondo.

Cerca del final del primer tiempo el infierno estalló con el pase de Nicolás Castro a Paulinho, quien controló en el área y de tres dedos cruzó el balón para poner distancia de 2-0 sobre Monterrey.

Al comienzo del segundo tiempo un desborde de Nicolás Castro por izquierda terminó con falta de parte de Ricardo Chávez, el central no dudo y marcó la pena máxima, Helinho se paró con personalidad y cobró perfecto ante el arquero de Monterrey.

De forma casi inmediata, una luz iluminó a Rayados, Marcel Ruiz derribó a Anthony Martial en el área y tras la revisión en el VAR, el silbante decretó el penati, Sergio Ramos cobró con potencia y apretó el marcador 3-2 en el global.

Con la confianza a tope, los dirigidos por Domenéc Torrent cambiaron el rumbo del encuentro con el segundo gol que ponía el global 3-3, esta vez fue Germán Berterame quien abrió la posibilidad con el trallazo al poste y en el rechace llegó Roberto de la Rosa para empujar el esférico a las redes.