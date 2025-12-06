    Liga MX

    Toluca elimina a Monterrey en la semifinal de vuelta del Apertura 2025

    Los Diablos Rojos defenderán su campeonato en el Apertura 2025, esperan al Tigres o Cruz Azul.

    Por:
    Alonso Ramírez.
    Video ¡Increíble! Rayados empata el global 3-3 y pone a sufrir al Toluca

    Toluca recibió a Monterrey en el partido de vuelta de las Semifinales del Apertura 2025 de la Liga MX, duelo que se disputó en el Estadio Nemesio Díez y que estuvo lleno de tensión y euforia.

    El encuentro comenzó calientito, los Diablos Rojos de inmediato se fueron al ataque y tomaron posesión del terreno de juego, del balón y del ritmo del encuentro.

    El marcador se abrió a los 19 minutos, Helinho mandó el centro pasado a segundo palo, un jugador de Rayados habilitó a Andrés Pereira que llegó para cerrar la pinza y dejar sin reacción a Luis Cárdenas en el fondo.

    Cerca del final del primer tiempo el infierno estalló con el pase de Nicolás Castro a Paulinho, quien controló en el área y de tres dedos cruzó el balón para poner distancia de 2-0 sobre Monterrey.

    Al comienzo del segundo tiempo un desborde de Nicolás Castro por izquierda terminó con falta de parte de Ricardo Chávez, el central no dudo y marcó la pena máxima, Helinho se paró con personalidad y cobró perfecto ante el arquero de Monterrey.

    De forma casi inmediata, una luz iluminó a Rayados, Marcel Ruiz derribó a Anthony Martial en el área y tras la revisión en el VAR, el silbante decretó el penati, Sergio Ramos cobró con potencia y apretó el marcador 3-2 en el global.

    Con la confianza a tope, los dirigidos por Domenéc Torrent cambiaron el rumbo del encuentro con el segundo gol que ponía el global 3-3, esta vez fue Germán Berterame quien abrió la posibilidad con el trallazo al poste y en el rechace llegó Roberto de la Rosa para empujar el esférico a las redes.

    Al final, no les alcanzó para lograr la remontada y Toluca avanza a la final del Apertura 2025 de la Liga MX en el que defenderá su título, esperan al rival que saldrá del juego entre Tigres y Cruz Azul.

