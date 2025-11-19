Video La verdadera razón por la que Paulinho podría jugar el Mundial 2026 en México

Roberto Martínez, técnico de la selección de Portugal, confesó que está en la búsqueda de un tercer centro delantero para disputar el Mundial 2026 de México, Estados Unidos y Canadá.

En ese sentido, el entrenador destapó los tres nombres que sigue de cerca para una convocatoria previa a la Copa del Mundo, entre los cuales destaca el delantero de Toluca, quien recientemente se proclamó tricampeón de goleo de la Liga MX.

“Necesitamos de un atacante, tenemos ahora tres opciones, una es Paulinho porque está siendo muy constante, está jugando muy bien. Tenemos a André Silva que está haciendo una temporada realmente buena en Elche. Y tenemos a Fábio Silva que está en Dortmund y ya ha estado con la selección nacional”, mencionó Martínez.

¿Paulinho ya ha sido convocado a la selección de Portugal?

Paulinho, que el pasado 9 de noviembre cumplió 33 años, solo ha disputado tres partidos con Portugal, todos en 2020, año de su debut; su primer partido fue de carácter amistoso ante Andorra, a quien le marcó un doblete.

Además, Roberto Martínez reveló la fecha en que dará su lista final para el Mundial 2026: “El día de la decisión será el 20 de marzo. También está la suerte de que llegue el día 20 y no haya lesiones o haya lesiones para poder entrar. Puedo decir que Paulinho es uno de los jugadores que seguimos y nos gusta mucho lo que está haciendo”.

Paulinho aterrizó a México en el verano del 2024 y desde entonces suma 44 goles y 10 asistencias en 61 partidos disputados con Toluca.

Portugal está en la búsqueda de un ‘9’ que acompañe a Cristiano Ronaldo y Gonçalo Ramos, ese lugar era ocupado por Diogo Jota, quien falleció en un accidente de auto en julio pasado.

“Como saben la posición de centro delantero la trabajamos con Gonçalo Ramos, Cristiano Ronaldo y Diogo Jota que para nosotros es una referencia, está con nosotros y vamos a intentar dar todo para conseguir su sueño de ganar el Mundial”, externó el DT de Portugal.