Nos alcanzó la Jornada 17 de la Liga MX y con ello la definición para el Play-In, así como para la Liguilla del Apertura 2025, y al igual que los mexicanos en el extranjero nos arroja interesantes duelos en todos los frentes.

El día inicia con México vs. Costa de Marfil del Mundial Sub 17, duelo en el que al Tri le urge salir con puntos para mantener vivas sus aspiraciones de avanzar de la fase de grupos.

Más tarde, Memo Ochoa y el AEL jugarán ante el Enosis Neon en la Liga de Chipre. Mientras en Países Bajos, el Roda de Daniel Lajud visita al Den Haag y el Dordrecht de Stephano Carrillo hace lo propio con el Jong Ajax.

De ahí, damos el salto a México para la Jornada 17 de la Liga MX. Así, FC Juárez vs. Querétaro, Mazatlán vs. Necaxa y Tijuana vs. Atlas abren la fecha.

Partidos de hoy viernes 7 de noviembre del 2025

Mundial Sub 17

- México vs. Costa de Marfil - El partido inicia a las 8:45 am tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 9:45 am ET, a las 8:45 am CT y a las 6:45 am PT. El juego lo podrás ver en México por TUDN y Canal 9.

Liga Chipre

- AEL vs. Enosis Neon - El partido inicia a las 11:00 am tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 12:00 pm ET, a las 11:00 am CT y a las 9:00 am PT.

Eerste Divisie

- Den Haag vs. Roda - El partido inicia a las 1:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 2:00 pm ET, a las 1:00 pm CT y a las 11:00 am PT.

- Jong Ajax vs. Dordrecht - El partido inicia a las 1:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 2:00 pm ET, a las 1:00 pm CT y a las 11:00 am PT.

Liga MX

- FC Juárez vs. Querétaro - El partido inicia a las 7:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 8:00 pm ET, a las 7:00 pm CT y a las 5:00 am PT.

- Mazatlán FC vs. Necaxa - El partido inicia a las 9:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 10:00 pm ET, a las 9:00 pm CT y a las 7:00 am PT. El juego lo podrás ver en los Estados Unidos a través de TUDN, tudn.com y app de TUDN.

- Tijuana vs. Atlas - El partido inicia a las 9:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 10:00 pm ET, a las 9:00 pm CT y a las 7:00 am PT. El juego lo podrás ver en los Estados Unidos a través de ViX.