    Liga MX

    Final Liga MX: Tigres tiene un plan que luce a 'cábala' de cara a duelo ante Toluca

    Los felinos tienen en mente un 'itinerario especial' para encarar la Final del Apertura 2025 de la Liga MX.

    Video ¿Miedo en Toluca? Esta es la 'cábala' que tendría Tigres para la Final

    Tigres se medirá a Toluca en la Gran Final del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX para definir a un nuevo campeón en el caso de los felinos, o a un bicampeón con los Diablos Rojos, aunque para ello, hay un plan que ha llamado la atención por parte de los de la UANL y que podría ser su cábala.

    Liga MX

    Acorde con Vladimir García, reportero de TUDN, Tigres se hospedará en Santa Fe, distrito al poniente de la Ciudad de México, y a una hora de Toluca, sede de la vuelta de la Gran Final, un plan que los felinos ya han aplicado en el pasado.

    De hecho, Tigres se hospedará en el mismo hotel que usa cuando visita al Toluca e, incluso, siguió ese plan para enfrentar al Cruz Azul en esta misma Liguilla en el Torneo Apertura 2025.

    El éxito con el que Tigres salió de estos compromisos podría orillar a que, más allá de una facilidad en la logística, los dirigidos por Guido Pizarro estén en medio de una 'cábala' en busca de su noveno título de la Liga MX.

    Tigres de la UANL tiene el marcador a favor de 1-0 para la vuelta. El conjunto norteño tendrá una sesión de entrenamiento a puertas abiertas antes de realizar el viaje a la Ciudad de México.

