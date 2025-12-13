Liga MX Final Liga MX: Alexis Vega haría sacrificio para jugar ante Tigres, ¿arriesga su carrera? ¿Medida desesperada? Esto es lo que el jugador de los Diablos Rojos habló con sus compañeros.

Video ¿Arriesga su carrera? El sacrificio que Alexis Vega pretende para jugar la Final

Alexis Vega, jugador y figura de los Diablos Rojos del Toluca que juegan la Gran Final del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX ante los Tigres, todavía no está recuperado del todo, pero está decidido a jugar la Final.

Acorde con Javier Rojas, reportero de TUDN, en los Diablos Rojos hay esperanza por tener al atacante al menos en la banca para la Final de vuelta, aunque el propio Alexis Vega alimentó esa esperanza en su regreso a la actividad con la escuadra escarlata.

PUBLICIDAD

El capitán del Toluca habló delante de sus compañeros y manifestó su deseo de jugar e, incluso, contempló la posibilidad de infiltrarse para poder participar del partido de vuelta ante Tigres.

Alexis Vega todavía no está en su mejor forma y el director técnico Antonio Mohamed ha reiterado que será el propio capitán quien decida si jugará o no, dependiendo de su estado físico.

Toluca se las ha arreglado hasta el momento para disputar la Final en busca del bicampeonato de la Liga MX, pero la situación con Alexis Vega no está del todo clara.