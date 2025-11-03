    Liguilla Liga MX

    Así se juega y puedes ver la Jornada 17 de Apertura 2025

    La última jornada del Apertura 2025 de la Liga MX define cómo se jugará la Liguilla.

    Por:
    Antonio Quiroga.
    Video ¿Duelo de liderato? Así podrás ver el Toluca vs. América de Jornada 16

    El calendario del Apertura 2025 de la Liga MX pone en agenda la Jornada 17, la última, donde se definirá todo el panorama de clasificados a la Liguilla.

    Cruz Azul es líder tras golear a Puebla 3-0 el pasado viernes, pero un mal resultado en su partido de este fin de semana puede ser aprovechado por Toluca, América o Tigres para quitarle la punta.

    Chivas sigue su ascenso y está a punto de amarrar Liguilla directa tras vencer a Pachuca. Solo queda un boleto disponible que está en disputa entre seis equipos.

    HORARIO Y DÓNDE VER PARTIDOS DE JORNADA 17 DEL APERTURA 2025 DE LIGA MX


    La actividad de la fecha 17 comienza el este viernes 7 de noviembre con tres partidos, el sabado 8 de noviemnbre habrá otros cinco juegos más y el domingo 9 cerrará con uno.

    • Juárez vs. Querétaro

    El juego es este viernes 7 de noviembre a las 7:00 pm del CT de México por Caliente TV, en Estados Unidos es a las 8:00 pm ET, 87:00 pm CT y 5:00 pm PT por Fox Deportes.

    • Mazatlán vs. Necaxa

    Este partido es el viernes 7 de noviembre a las 9:00 pm del CT de México por TV Azteca, en Estados Unidos es a las 10:00 pm ET, 9:00 pm CT y 7:00 pm PT por TUDN, tudn.com, app de TUDN y ViX.

    • Tijuana vs. Atlas

    Este encuentro es el viernes 7 de noviembre a las 9:00 pm del CT de México por Caliente TV, en Estados Unidos es a las 10:00 pm ET, 9:00 pm CT y 7:00 pm PT por ViX.

    • Tigres vs. Atlético de San Luis

    El juego es el sábado 8 de noviembre a las 5:00 pm del CT de México por TV Azteca, en Estados Unidos es a las 6:00 pm ET, 5:00 pm CT y 3:00 pm PT por Fox Deportes.

    • Chivas vs. Monterrey

    El partido es este sábado 8 de noviembre a las 5:00 pm del CT de México por Amazon Prime, en Estados Unidos es a las 6:00 pm ET, 5:00 pm CT y 3:00 pm PT por Univision, TUDN, tudn.com, app de TUDN y ViX.

    • Toluca vs. América

    El encuentro es este sábado 8 de noviembre a las 7:00 pm del CT de México por Canal 5, TUDN y ViX, en Estados Unidos es a las 8:00 pm ET, 7:00 pm CT y 5:00 pm PT por Univision, TUDN, tudn.com, app de TUDN y ViX.

    • León vs. Puebla

    Este partido será el sábado 8 de noviembre a las 7:00 pm del CT de México por FOX y a las 8:00 pm ET, 7:00 pm CT y 5:00 pm PT en Estados Unidos por ViX.

    • Cruz Azul vs. Pumas

    Este duelo será el sábado 8 de noviembre a las 9:00 pm del CT de México por Canal 5, TUDN y ViX, 10:00 pm ET, 9:00 pm CT y 7:00 pm PT en Estados Unidos por Univision, TUDN, tudn.com, app de TUDN y ViX.

    • Santos vs. Pachuca

    El duelo será el domingo 9 de noviembre a las 5:00 pm del CT de México en ViX y a las 6:00 pm ET, 5:00 pm CT y 3:00 pm PT en Estados Unidos, en ambos países por TUDN, tudn.com, app de TUDN y ViX..

