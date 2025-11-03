Cruz Azul es líder tras golear a Puebla 3-0 el pasado viernes, pero un mal resultado en su partido de este fin de semana puede ser aprovechado por Toluca, América o Tigres para quitarle la punta.

PUBLICIDAD

Chivas sigue su ascenso y está a punto de amarrar Liguilla directa tras vencer a Pachuca. Solo queda un boleto disponible que está en disputa entre seis equipos.

HORARIO Y DÓNDE VER PARTIDOS DE JORNADA 17 DEL APERTURA 2025 DE LIGA MX



La actividad de la fecha 17 comienza el este viernes 7 de noviembre con tres partidos, el sabado 8 de noviemnbre habrá otros cinco juegos más y el domingo 9 cerrará con uno.

Juárez vs. Querétaro

El juego es este viernes 7 de noviembre a las 7:00 pm del CT de México por Caliente TV, en Estados Unidos es a las 8:00 pm ET, 87:00 pm CT y 5:00 pm PT por Fox Deportes.



Mazatlán vs. Necaxa

Este partido es el viernes 7 de noviembre a las 9:00 pm del CT de México por TV Azteca, en Estados Unidos es a las 10:00 pm ET, 9:00 pm CT y 7:00 pm PT por TUDN, tudn.com, app de TUDN y ViX.

Tijuana vs. Atlas

Este encuentro es el viernes 7 de noviembre a las 9:00 pm del CT de México por Caliente TV, en Estados Unidos es a las 10:00 pm ET, 9:00 pm CT y 7:00 pm PT por ViX.

Tigres vs. Atlético de San Luis

El juego es el sábado 8 de noviembre a las 5:00 pm del CT de México por TV Azteca, en Estados Unidos es a las 6:00 pm ET, 5:00 pm CT y 3:00 pm PT por Fox Deportes.



Chivas vs. Monterrey

El partido es este sábado 8 de noviembre a las 5:00 pm del CT de México por Amazon Prime, en Estados Unidos es a las 6:00 pm ET, 5:00 pm CT y 3:00 pm PT por Univision, TUDN, tudn.com, app de TUDN y ViX.

PUBLICIDAD

Toluca vs. América

El encuentro es este sábado 8 de noviembre a las 7:00 pm del CT de México por Canal 5, TUDN y ViX, en Estados Unidos es a las 8:00 pm ET, 7:00 pm CT y 5:00 pm PT por Univision, TUDN, tudn.com, app de TUDN y ViX.

León vs. Puebla

Este partido será el sábado 8 de noviembre a las 7:00 pm del CT de México por FOX y a las 8:00 pm ET, 7:00 pm CT y 5:00 pm PT en Estados Unidos por ViX.

Cruz Azul vs. Pumas

Este duelo será el sábado 8 de noviembre a las 9:00 pm del CT de México por Canal 5, TUDN y ViX, 10:00 pm ET, 9:00 pm CT y 7:00 pm PT en Estados Unidos por Univision, TUDN, tudn.com, app de TUDN y ViX.

Santos vs. Pachuca