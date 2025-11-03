Así se juega y puedes ver la Jornada 17 de Apertura 2025
La última jornada del Apertura 2025 de la Liga MX define cómo se jugará la Liguilla.
El calendario del Apertura 2025 de la Liga MX pone en agenda la Jornada 17, la última, donde se definirá todo el panorama de clasificados a la Liguilla.
Cruz Azul es líder tras golear a Puebla 3-0 el pasado viernes, pero un mal resultado en su partido de este fin de semana puede ser aprovechado por Toluca, América o Tigres para quitarle la punta.
Chivas sigue su ascenso y está a punto de amarrar Liguilla directa tras vencer a Pachuca. Solo queda un boleto disponible que está en disputa entre seis equipos.
HORARIO Y DÓNDE VER PARTIDOS DE JORNADA 17 DEL APERTURA 2025 DE LIGA MX
La actividad de la fecha 17 comienza el este viernes 7 de noviembre con tres partidos, el sabado 8 de noviemnbre habrá otros cinco juegos más y el domingo 9 cerrará con uno.
Juárez vs. Querétaro
El juego es este viernes 7 de noviembre a las 7:00 pm del CT de México por Caliente TV, en Estados Unidos es a las 8:00 pm ET, 87:00 pm CT y 5:00 pm PT por Fox Deportes.
Mazatlán vs. Necaxa
Este partido es el viernes 7 de noviembre a las 9:00 pm del CT de México por TV Azteca, en Estados Unidos es a las 10:00 pm ET, 9:00 pm CT y 7:00 pm PT por TUDN, tudn.com, app de TUDN y ViX.
Tijuana vs. Atlas
Este encuentro es el viernes 7 de noviembre a las 9:00 pm del CT de México por Caliente TV, en Estados Unidos es a las 10:00 pm ET, 9:00 pm CT y 7:00 pm PT por ViX.
Tigres vs. Atlético de San Luis
El juego es el sábado 8 de noviembre a las 5:00 pm del CT de México por TV Azteca, en Estados Unidos es a las 6:00 pm ET, 5:00 pm CT y 3:00 pm PT por Fox Deportes.
Chivas vs. Monterrey
El partido es este sábado 8 de noviembre a las 5:00 pm del CT de México por Amazon Prime, en Estados Unidos es a las 6:00 pm ET, 5:00 pm CT y 3:00 pm PT por Univision, TUDN, tudn.com, app de TUDN y ViX.
Toluca vs. América
El encuentro es este sábado 8 de noviembre a las 7:00 pm del CT de México por Canal 5, TUDN y ViX, en Estados Unidos es a las 8:00 pm ET, 7:00 pm CT y 5:00 pm PT por Univision, TUDN, tudn.com, app de TUDN y ViX.
León vs. Puebla
Este partido será el sábado 8 de noviembre a las 7:00 pm del CT de México por FOX y a las 8:00 pm ET, 7:00 pm CT y 5:00 pm PT en Estados Unidos por ViX.
Cruz Azul vs. Pumas
Este duelo será el sábado 8 de noviembre a las 9:00 pm del CT de México por Canal 5, TUDN y ViX, 10:00 pm ET, 9:00 pm CT y 7:00 pm PT en Estados Unidos por Univision, TUDN, tudn.com, app de TUDN y ViX.
Santos vs. Pachuca
El duelo será el domingo 9 de noviembre a las 5:00 pm del CT de México en ViX y a las 6:00 pm ET, 5:00 pm CT y 3:00 pm PT en Estados Unidos, en ambos países por TUDN, tudn.com, app de TUDN y ViX..