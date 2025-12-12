    Liga MX

    Final Liga MX, Tigres confía en el apoyo de su afición para ser campeones

    El dato revelador que hicieron los de la UANL en sus redes sociales que dejó a todos sorprendidos.

    Alonso Ramírez
    Video "Tenemos pruebas": Tigres revela la insólita razón por la que no entró el gol de Angulo

    Toluca cayó ante Tigres en la final de ida del Apertura 2025 de la Liga MX, juego que se disputó en el Volcán y que un gol de Ángel Correa les dio la ventaja mínima a los felinos para el juego de vuelta.

    Tigres tiene confianza en mantener la ventaja en el partido de vuelta que se jugará en la cancha del infierno, el césped del Nemesio Díez el próximo domingo por la noche.

    Tanta es la fe que tienen que en la cuenta de X de los de la UANL se aventuraron a decir que el balón que se quedó en la línea fue alejado por su afición en el Estadio Universitario, que el aliento del Volcán evitó que ese esférico entrara.

    “Ese balón lo detuvo nuestro Jugador #12, el empuje y aliento de la Mejor Afición de México, tenemos pruebas y cero dudas”, escribieron en el post.

    El equipo de la sultana del norte tiene su itinerario definido para el encuentro de vuelta, además, recibirá el apoyo y la energía de sus seguidores antes de viajar a la Ciudad de Toluca.

    Hasta el momento no se reporta ninguna baja por el cuadro felino, así que Guido Pizarro tendrá equipo completo para el juego de vuelta de la Gran Final.

    Liga MX

