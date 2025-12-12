    Liga MX

    Oficial: Chivas contrata a refuerzo 'extranjero' Brian Gutiérrez

    El Rebaño sorprende con una nueva contratación de cara al próximo torneo de la Liga MX.

    Video ¿Y la tradición? Chivas sorprende con jugador extranjero como refuerzo

    Chivas de Guadalajara anunció oficialmente a Brian Gutiérrez como su primer refuerzo de cara al Torneo Clausura 2025 de la Liga MX.

    Liga MX

    Se trata de un jugador nacido en los Estados Unidos, específicamente en Berwyn, Illinois, aunque mexicano de nacimiento, ya que sus dos padres tienen esa nacionalidad, por lo que se mantiene la tradición del conjunto rojiblanco de jugar solamente con elementos mexicanos.

    La situación de Brian Gutiérrez es similar a la de elementos como Cade Cowell (quien partirá de la escuadra tapatía) o Miguel Ponce en su momento, es decir, nacidos en Estados Unidos, aunque con nacionalidad mexicana.

    Brian Gutiérrez llegó este viernes a Guadalajara en donde hizo sus pruebas médicas y, de esta forma, pudo incorporarse ya de forma oficial al Rebaño.

    Es formado en el Chicago Fire de la MLS, equipo del cual proviene. Es mediocampista y su actuación en el conjunto de Illinois no ha pasado desapercibida.

    Liga MX

