Video Resumen | México cae frente a Corea en su primer partido del Mundial Sub-17 de Qatar 2025

México inició su camino en el Mundial Sub-17 de Catar 2025 con el pie izquierdo al perder en su debut ante Corea del Sur por marcador de 1-2.

La Selección Mexicana Sub-17, dirigida por Carlos Cariño, pudo tomar la ventaja al minuto 7 con un cabezazo de Ian Olvera que pegó en el travesaño surcoreano.

Después el Tri tuvo errores defensivos que le costaron caro. Al minuto 19, en un tiro de esquina, Hyeon-bin Koo aprovechó un mal despeje mexicano para rematar con la cara y romper el cero.

México lo empató antes de irse al descanso con un golazo de Aldo de Nigris que se lanzó de palomita para rematar de cabeza y poner el 1-1 al minuto 44.

Corea del Sur aprovechó otro error del Tri para recuperar la ventaja. En un trazo largo del portero asiático, el arquero mexicano Santiago López tuvo una pésima salida, le ganaron el balón y, con la meta abierta, Ian Nam conectó de cabeza para el 1-2 al 49’.

El delantero surcoreano hizo homenaje a Cristiano Ronaldo en su celebración al realizar el mítico “Siiiuuu” del futbolista portugués.

La Selección Mexicana tendrá que remar contracontracorriente si quiere avanzar en el Mundial Sub-17 que por primera vez se juega con 48 selecciones.