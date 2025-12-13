    Liga MX

    La Gran Final de la Liga MX en el Torneo Apertura 2025 entre Toluca y Tigres representa una resolución inédita en el futbol mexicano por el título, algo que ha marcado una tendencia.

    Esta será la décima Final inédita que se ha dado en los últimos 10 años en el futbol mexicano y enfrenta a dos de los equipos más exitosos de la Liga MX dentro de la era de los torneos cortos.

    ¿Qué ocurrió en las anteriores Finales inéditas de los últimos 10 años? En realidad, no tantos equipos han participado en esas definiciones por el título, aunque sí hay aspectos interesantes a tomar en cuenta.

    FINALES INÉDITAS EN LA LIGA MX COMO EL TOLUCA VS. TIGRES


    De las nueve Finales inéditas que se dieron del Torneo Apertura 2015 a la fecha, en cinco ocasiones, el equipo que estaba peor calificado en la tabla de la Fase Regular se llevó el título.

    De esas cinco ocasiones, Tigres fue el campeón en dos ocasiones, además de que en esas dos instancias, logró la hazaña como segundo de la tabla y derrotó en la Final al líder, tal y como ahora llega para encarar a Toluca por el título.

    En cuanto a los Diablos Rojos, solo aparecen en una ocasión en esta tabla, fue específicamente en la última Final inédita antes de la del presente Apertura 2025 de la Liga MX, cuando fue masacrado por el Pachuca en el marcador global.

    • Torneo Apertura 2022: (4to) Pachuca 8-2 (6to Toluca)
    • Torneo Clausura 2022: (3ro) Atlas 3-2 (1ero) Pachuca
    • Torneo Apertura 2021: (2do) Atlas 3-3 (4-3 pen) (3ero) León
    • Torneo Guard1anes 2020: (1ero) León 3-1 (2do) Pumas
    • Torneo Apertura 2019: (8vo) Monterrey 3-3 (4-2 pen) (6to) América
    • Torneo Clausura 2019: (2do) Tigres 1-0 (1ero) León
    • Torneo Apertura 2017: (2do) Tigres 3-2 (1ero) Monterrey
    • Torneo Clausura 2017: (3ero) Chivas 4-3 (7mo) Tigres
    • Torneo Clausura 2016: (2do) Pachuca 2-1 (1ero) Monterrey
    Liga MX

