    Final Liga MX, Toluca y su afición piden ayuda divina para la final ante Tigres

    Esto es lo que se sabe sobre el estado físico de Alexis Vega y de la expulsión de Robert Morales.

    Por:
    Alonso Ramírez
    ¡En el infierno 'rezan' por ayuda divina de la Guadalupana!

    Toluca cayó ante Tigres en la final de ida del Apertura 2025 de la Liga MX, juego que se disputó en el Volcán y que un gol de Ángel Correa les dio la ventaja mínima a los felinos para el juego de vuelta.

    Este viernes, con motivo del día de la Virgen de Guadalupe, aficionados de Toluca llegaron a las instalaciones del equipo para sesearles buena suerte de cara al encuentro decisivo, incluso les llevaron una imagen de la Guadalalupana y otras con los jugadores escarlatas vestidos como Santos.

    El encuentro definitivo entre ambas escuadras será el próximo domingo en la cancha del Estadio Nemesio Díez por la noche.

    ¿Alexis Vega reaparecerá, qué hay con la expulsión?

    De acuerdo con información de Javier Rojas, reportero de TUDN, la directiva ha tomado una decisión sobre la tarjeta roja que recibió Robert Morales y esa es que no se apelará, por lo que el jugador cumplirá su partido de sanción.

    Sobre el caso de Alexis Vega, Antonio ‘Turco’ Mohamed y su cuerpo técnico confían en que el delantero de los Diablos Rojos tenga algunos minutos, ya que estos días ha trabajado con buen ritmo y ha tenido contacto con el balón.

    Liga MXTolucaAlexis Vega

