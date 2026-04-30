Liga MX Walter Erviti manda mensaje a la afición del Monterrey con miras al Apertura 2026 El director deportivo de Rayados admitió que el club no estuvo “a la altura de lo que se nos exige” y asegura cambios para revertir los malos resultados del Clausura 2026.

Video Walter Erviti lanza contundente mensaje a la afición de Monterrey de cara al Apertura 2026

Rayados de Monterrey no clasificó a la Liguilla por primera vez en 10 años luego de acabar en la décimo tercera posición de la tabla tras 17 jornadas en la Liga MX Clausura 2026; la última vez que se quedó fuera de una Fase Final fue en el Apertura 2016, donde acabó noveno.

Los malos resultados hicieron que Domenec Torrent dejara el cargo de entrenador y fuera Nico Sánchez quien se hiciera cargo del equipo pero sin lograr la clasificación a la Liguilla, por lo que también fue destituido junto a ‘Tato’ Noriega como director deportivo.

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Walter Erviti tomó el puesto de José Antonio Noriega como directivo de Rayados y este jueves atendió a la prensa deportivo donde habló acerca de sus primeras horas en su cargo, lanzó un fuerte mensaje a la afición del Monterrey y agradeció tato a Nico Sánchez como a Segio Canales sus aportaciones en el club.

“Estamos haciendo y viviendo un proceso de mucha autocrítica interna; sabemos que representamos a la mejor afición de México, sabemos que ser rayado es un estilo de vida y somos conscientes de que no hemos estado a la altura de lo que se nos exige.

“En esta autocrítica profunda que estamos haciendo para tomar las mejores decisiones que nos devuelvan al lugar que merecemos por la afición que tenemos, lo primero que queremos hacer es agradecer a Nico (Sánchez). Ha dejado de ser el entrenador del primer equipo, pero tuvo un gran sentido de pertenencia, autoridad y esfuerzo en este tiempo para ayudarnos”, indicó ante los micrófonos Walter Erviti.

EL FUERTE MENSAJE DE WALTER ERVITI A LA AFICIÓN DEL MONTERREY

El nuevo director deportivo de Rayados se expresó de manera frontal, pero sin permitir preguntas por parte de los medios de comunicación, acerca del sentir de sus propios aficionados, que en la última jornada como locales dejó ver mantas con la leyenda “qie se vayan todos”.

“Lamentablemente los resultados no acompañaron, pero en este club, más allá de los resultados, siempre está la entrega y los valores. En todo proceso de cambios hay jugadores que llegan y otros que se van; no hay situaciones especiales, simplemente se cumplen ciclos.

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