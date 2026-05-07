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    Monterrey anuncia a Dennis Te Kloese como nuevo presidente deportivo del equipo

    El dirigente con experiencia en Países Bajos, México y Estados Unidos ocupará el cargo que deja José Antonio Noriega; su gestión iniciará formalmente el 1 de julio.

    Por:
    Emmanuel Mondragón
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    Video Monterrey se reunirá con Dennis te Kloese y Matías Almeyda en Europa

    De cara al próximo torneo, el Monterrey hizo oficial la llegada de Dennis Te Kloese como nuevo presidente deportivo del equipo, el nuevo dirigente ocupará el cargo que estaba en manos de José Antonio 'Tato' Noriega.

    "El Club de Futbol Monterrey Rayados informa la designación de Dennis te Kloese como nuevo presidente deportivo de la institución.

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    "La decisión es parte del proceso para fortalecer la estructura deportiva y consolidad la visión de largo plazo, en alineación con la exigencia de nuestro club y las expectativas de nuestra afición", expresó el club en un comunicado sobre la llegada del nuevo directivo tras semanas de rumores.

    El directivo cuenta con una amplia experiencia en puestos directivos dentro del futbol. Su último puesto estuvo ligado al Feyenoord de Países Bajos y también cuenta con experiencia en procesos mundialistas en Selección Mexicana, así como clubes de Liga MX como Chivas.

    “Hoy iniciamos una nueva etapa. Con liderazgo y trabajo coordinado, buscamos fortalecer el rumbo del equipo. Confiamos en que Dennis y Walter encabecen este proceso, consoliden un equipo competitivo y reflejen en la cancha el carácter y la exigencia de nuestra afición”, expresó Manuel Filizola, presidente del Consejo de Administración del Club.

    TE KLOESE YA TOMA DECISIONES EN MONTERREY

    El club informó que desde este momento Dennis Te Kloese ya participa en la toma de decidiones deportivas del equipo. El directivo aún no está en México, pero se espera que llegue en los primeros días de junio.

    En tanto que su integración formal para comenzar su gestión será a partir del 1 de julio.

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