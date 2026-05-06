    Liga MX

    Monterrey se reunirá con sus prospectos para presidente y técnico para el Apertura 2026

    Walter Erviti, director deportivo de Rayados, sostendrá pláticas con dos de sus prospectos para encabezar la presidencia y al cuerpo técnico para el Apertura 2026.

    Por:Emmanuel R. Marroquín
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    Video Monterrey se reunirá con Dennis te Kloese y Matías Almeyda en Europa

    Monterrey se reunirá en los próximos días para definir al que será su presidente deportivo y su director técnico para la Liga MX Apertura 2026 luego de la salida de Nico Sánchez y de ‘Tato’ Noriega tras no conseguir el pase a la Liguilla del Clausura 2026.

    De acuerdo con Diego Armando Medina para TUDN, la directiva de Rayados contempla reunirse este jueves con el que tienen como candidato para ser presidente del club a parir del siguiente semestre futbolístico en México.

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    Será la próxima semana cuando también se entrevisten con el principal candidato a ocupar el cargo de director técnico para así preparar al equipo en cuanto a refuerzos para la Liga MX Apertura 2026.

    RAYADOS DE MONTERREY SE CITA CON SUS PROSPECTOS PARA EL APERTURA 2026

    De esta forma, este jueves, Walter Erviti, director deportivo del conjunto regio, se reunirá junto a su asesor Sebastián Luri con el neerlandés Dennis te Kloese, quien recientemente dejó su cargo en el Feyenoord.

    El plan es oficializar a Te Kloese como presidente deportivo de Rayados, pues tanto Erviti como Luri ya se encuentran en Europa para este tipo de reuniones con la intención de llegar y cerrar los acuerdos.

    Además, la siguiente semana se entrevistarán con el director técnico argentino Matías Almeyda, quien es el candidato número uno para dirigir al equipo después de su paso por el Sevilla y con pasado en la Liga MX con Chivas de Guadalajara.

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