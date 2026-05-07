Pumas UNAM Pumas busca goleador de la Liga Expansión MX para reforzar su ataque Pumas enfrenta este domingo al América en el encuentro de Vuelta de la Liguilla del Clausura 2026.

Por: José Moreno Síguenos en Google

Video Pumas negocia con goleador mexicano de la Liga de Expansión MX

Pumas alista sus armas para el encuentro de vuelta de la Liguilla del Torneo Clausura 2026 ante América, pero de reojo mira cómo puede reforzarse para el siguiente semestre.

De acuerdo con información revelada por TUDN, el conjunto universitario mantiene negociaciones por Juanjo Calero, atacante mexicano de 27 años que actualmente milita en Venados de Mérida de la Liga de Expansión MX y que viene de firmar una destacada temporada.

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El delantero registró 21 goles en 28 partidos dentro de la Liga de Expansión, números que llamaron la atención de la directiva auriazul en busca de mayor competencia ofensiva para el siguiente torneo.

¿Quién es Juanjo Calero el posible refuerzo de Pumas?

Juan José Calero es hijo del guardameta colombiano Miguel Calero, legendario exfutbolista del Pachuca y referente del futbol mexicano, quien falleció en 2012.

Calero nació en Medellín, Colombia, pero cuenta con nacionalidad mexicana. Debutó profesionalmente con los Tuzos en 2015, donde se mantuvo hasta 2018. También ha militado en clubes como León y Mineros.

Entre 2021 y 2022 probó suerte en Portugal; en 2023 estuvo en el futbol de Costa Rica y desde 2025 milita en Venados.

Su posible llegada a Pumas se encuentra en etapa de negociaciones, donde ambas partes analizan si la operación se realizaría mediante préstamo o compra definitiva.

Pumas y sus opciones en su delantera

El cuadro universitario ya cuenta con futbolistas como Robert “La Pantera” Morales y Guillermo “Memote” Martínez en la posición de centrodelantero. Además, el equipo trabaja en la recuperación de José Juan Macías, quien continúa rehabilitándose de sus problemas físicos.