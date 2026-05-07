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    Néstor de la Torre ve un desgaste en relación Selección Mexicana y Liga MX

    El exdirectivo del Tricolor considera que se manejó mal la situación y una disculpa hubiera bastado para solucionar el asunto.

    Por:Erick Morales Baca
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    Video Néstor de la Torre afirma que hay desgaste en relación Selección Mexicana y Liga MX

    En entrevista exclusiva en el programa de TUDN Faitleson sin Censura, el exdirectivo de la Selección Mexicana, Néstor de la Torre, habló un poco de la relación actual que existe entre los clubes de la Liga MX y los directivos del cuadro Tricolor.

    "Lo más importante es la claridad, que hay una comunicación eficiente y clara en donde las decisiones recaen directamente en los personajes indicados y no buscarle por otros lugares. Se tiene que hacer mucho loving en la selección, hay que recordar que todos los dueños tienen el derecho y se sienten con el mismo para poder tener influencia en la selección".

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    Para de la Torre, el que existan estos desacuerdos entre ambas parte, produce un desgaste en la relación que al final provocan una sensación de desorganización.

    "Tienes que estar platicando, ser muy claro en tus observaciones con los dueños y tienes que estar en contacto total con ellos para evitar este tipo de eventualidades que creo que nomás desgastan, porque al final puede ser la misma solución, pero hay desgaste, se siente desorganización, se siente que se maneja de acuerdo a antojos o de acuerdo a gustos y que no hay una línea clara de procedimientos y de actitudes hacia cualquier eventualidad".

    Ante las circunstancias que se dieron en que se buscaba, por parte de algunos clubes, que sus jugadores regresaran a sus campamentos para jugar con ellos en vez de ir a la concentración de la Selección Mexicana, el exdirectivo fue enfático sobre las decisiones tomadas de que algunos aparentemente sí habían recibido permiso.

    "La palabra mágica en las circunstancias, un poquito pega en el ego, pero la palabra mágica es discúlpeme, me equivoqué y se vale, el único que no se equivoca es el que no intenta. Hubo un desgaste, Mikel Arriola, porque él fue el que tomó la decisión y después se le sale de las manos".

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