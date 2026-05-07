Liga MX Atlante presenta a Miguel 'Piojo' Herrera como su director técnico Directiva de los Potros trabaja en el proyecto de Primera División; Vilar se integra al cuerpo técnico y los boletos serán accesibles para aficionados.



Por: Baudelio García Espinosa Síguenos en Google

Video Atlante presenta a Miguel Herrera como su director técnico

El proyecto de los Potros de Hierro del Atlante va tomando forma para regresar al futbol de la Primera División. Este día se presentó ante los medios al técnico Miguel Herrera, quien tendrá la responsabilidad de dirigir al legendario cuadro de la Ciudad de México.

En el evento también estuvo Emilio Escalante, presidente del equipo y otros integrantes de la directiva azulgrana. “Estamos muy contentos, porque se peleó durante mucho tiempo, deportivamente y desde que estamos en este proyecto mi palabra fue regresar a la Primera División. Comprometidos con la afición, prensa y se trabaja duro desde hace semanas”, destacó Emilio Escalante.

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Miguel Herrera, por su parte, señaló que el proyecto del Atlante es muy ambicioso, por contar con un equipo competitivo, se inicia de cero. “La idea es tener jugadores que salgan de nuestras fuerzas básicas, un semillero con equipos dinámicos, que jueguen bien al futbol y le agraden a la tribuna y eso hará que ganemos más adeptos y afición”.

Con respecto al cuerpo técnico, el ‘Piojo’ Herrera habló con Federico Vilar, símbolo del Atlante, para que se integre en la parte de la dirección. “Trabajamos juntos en Tijuana y lo conozco a la perfección, ya viaja a México para integrarse al proyecto”.

Boletos a precios accesibles