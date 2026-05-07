    Liga MX

    Atlante presenta a Miguel 'Piojo' Herrera como su director técnico

    Directiva de los Potros trabaja en el proyecto de Primera División; Vilar se integra al cuerpo técnico y los boletos serán accesibles para aficionados.

    Por:
    Baudelio García Espinosa
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    Video Atlante presenta a Miguel Herrera como su director técnico

    El proyecto de los Potros de Hierro del Atlante va tomando forma para regresar al futbol de la Primera División. Este día se presentó ante los medios al técnico Miguel Herrera, quien tendrá la responsabilidad de dirigir al legendario cuadro de la Ciudad de México.

    En el evento también estuvo Emilio Escalante, presidente del equipo y otros integrantes de la directiva azulgrana. “Estamos muy contentos, porque se peleó durante mucho tiempo, deportivamente y desde que estamos en este proyecto mi palabra fue regresar a la Primera División. Comprometidos con la afición, prensa y se trabaja duro desde hace semanas”, destacó Emilio Escalante.

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    Miguel Herrera, por su parte, señaló que el proyecto del Atlante es muy ambicioso, por contar con un equipo competitivo, se inicia de cero. “La idea es tener jugadores que salgan de nuestras fuerzas básicas, un semillero con equipos dinámicos, que jueguen bien al futbol y le agraden a la tribuna y eso hará que ganemos más adeptos y afición”.

    Con respecto al cuerpo técnico, el ‘Piojo’ Herrera habló con Federico Vilar, símbolo del Atlante, para que se integre en la parte de la dirección. “Trabajamos juntos en Tijuana y lo conozco a la perfección, ya viaja a México para integrarse al proyecto”.

    Boletos a precios accesibles

    La directiva del Atlante aún no tiene claro el precio de los boletos para los partidos del Atlante en el estadio Banorte, lo que será seguro es que serán accesibles para que la afición azulgrana acuda a apoyar al equipo. Emilio Escalante aseguró que están de acuerdo con los fanáticos, algo muy atractivo.

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