    Liga MX

    Marcel Ruiz tiene lugar definido para ser operado de la lesión de rodilla

    El mediocampista de Toluca será intervenido por el mismo médico que operó a Alexis Vega.

    Por:
    Alonso Ramírez
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    Video Marcel Ruiz será operado en CDMX por el mismo doctor que operó a Vega

    Este día durante el partido entre Pachuca y Toluca de la Jornada 12 del Clausura 2026 de la Liga MX, surgió nueva información sobre la lesión que sufrió Marcel Ruiz en el partido de Concacaf con Toluca.

    De acuerdo con información de Francisco Arredondo, reportero de TUDN, el jugador de Toluca sí será operado de la rodilla, dicha intervención se realizará en la Ciudad de México.

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    “Ha ido desinflamando la parte afectada de la rodilla, va a ser operado sí, en la Ciudad de México en un hospital por la zona de Polanco y lo va a operar el mismo médico que le hizo la limpieza en la rodilla a Alexis Vega”.

    “Mandaron para una nueva valoración los estudios que le habían hecho a Estados Unidos, pero finalmente era para terminar de complementar todo lo que es el proceso y el protocolo para la operación”.

    Marcel Ruiz se perderá el Mundial 2026 debido a esta terrible situación y todavía no se sabe lo que tardará en regresar, ya que todavía no es operado, pero lo que este tipo de lesiones necesita para sanar es de seis a ocho meses.

    Por otro lado, l os Diablos Rojos de Toluca siempre han mostrado su apoyo a su mediocampista y capitán en el terreno de juego, tal como lo hicieron en el juego ante Atlas.

    Video ¡Hermoso momento! Llega el minuto 14' y el Nemesio Diez corea el nombre de Marcel Ruiz
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