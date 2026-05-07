Liga MX Hay talento en el futbol mexicano, pero es escaso: Néstor de la Torre El exdirectivo de futbol asegura que encuentra talento entre los jóvenes, pero debería haber más, como la 'Hormiga', Marcel u Obed.

Por: Baudelio García Espinosa Síguenos en Google

Video Hay talento en el futbol mexicano, pero es escaso: Néstor de la Torre

Los casos como Armando González con Chivas y Marcel Ruiz con Toluca hablan bien de que se trabaja con jóvenes en el futbol mexicano y que existe talento. Néstor de la Torre, ex directivo del futbol mexicano e invitado en el programa de Faitelson sin Censura también lo considera así, al asegurar que existe talento en México, para forjar jugadores, lo que falta es que sea constante y en mayor número. “Nos envuelve un poco la inercia de dónde venimos y la que jugamos”.

De la Torre expuso el caso de un muchacho que tiene una capacidad importante, pero su comportamiento era especial. “Concentrado, sabía perfectamente lo que quería y lo que buscaba. Con el transcurrir de los años, lo hemos escuchado y existe un cambio total en su personalidad y su forma de ser”, destacó Néstor.

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“El involucrarte en este medio te va llevando y te saca de la ilusión, porque te va llevando, el medio te influye en el que te desarrollas y es difícil el permanecer con principios, totalmente fuera de intereses, los malos hábitos te atrapan y nos quitan un poquito con lo que se llega”, agregó

El pronóstico de Néstor para el Tri en el Mundial

El también directivo de Selecciones Nacional ve al Tri de Aguirre avanzando a la segunda fase y tiene que ser en primer lugar, para evitar sorpresas en la segunda, sino ocurre de esta forma en la fase siguiente nos puede tocar un rival complicado.