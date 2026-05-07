Liga MX Keylor Navas confía en arbitraje mexicano y el equipo se ocupa en la cancha El arquero de Pumas asegura que lo ocurrido ante América por alineación indebida quedó atrás y ahora conseguir el boleto a Semifinales.

Por: Baudelio García Espinosa Síguenos en Google

Video Navas confía en arbitraje y el equipo se ocupa en la cancha

Lo ocurrido en el partido de ida de los Cuartos de Final entre América y Pumas, con la alineación indebida de las Águilas quedó en el pasado. Así lo ve el guardameta de los Universitarios Keylor Navas, quien confía plenamente en el arbitraje mexicano y espera no ser factor el próximo domingo.

“Nosotros estamos enfocados en lo que nos toca en la cancha, los árbitros tienen mucho que pensar y tomar decisiones, para pensar en que si un equipo hace un cambio bien o mal. Son temas que corresponden a los cuerpos técnicos y estamos tranquilos, el momento incómodo pasó del otro lado y no tiene porque afectarnos en nada. Los árbitros son profesionales para saber afrontar un partido como estos”, aseguró el portero de Costa Rica en conferencia de prensa.

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Pumas celebra convocatoria del Memote al Tri.

Uriel Antuna, quien jugó con México el Mundial de Qatar celebró la convocatoria de Guillermo Martínez a la Selección Mexicana para la próxima Copa del Mundo, porque es reflejo del trabajo del equipo y la directiva.

“Es un sueño de niño y gracias a Dios me tocó estar hace cuatro años y le deseamos lo mejor, porque sabemos que cumplió un reto personal y del equipo, porque nos representa en la Selección Mexicana”, agregó Antuna.

Keylor Navas destacó que al enterarse de la noticia le hicieron ‘pasillito’ al Memote, porque es el reflejo que hacen los futbolistas para acudir a una Copa del Mundo.