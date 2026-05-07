    Liga MX

    Chiquete cuenta qué pasó en el Atlas vs. Cruz Azul que hizo confrontarse con un aficionado

    El defensor habló acerca de su reacción con un fan en el Jalisco que se viralizó; “me caló, quería defender a mi equipo”.

    Por:Emmanuel R. Marroquín
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    Video Jesús Orozco Chiquete responde al video que se hizo viral al pelearse con un aficionado

    Jesús Orozco Chiquete habló en exclusiva con Adrián Esparza para TUDN sobre el altercado que tuvo el fin de semana pasado en el partido de ida de los Cuartos de Final de la Liga MX Clausura 2026 que se llevó a cabo en el Estadio Jalisco.

    Chiquete acudió a la Perla Tapatía a apoyar a La Máquina en el Atlas vs. Cruz Azul dentro de la Liguilla y siguió el encuentro desde un palco, donde fue grabado al momento en el que confrontó de manera verbal a un aficionado y cuyo video se viralizó de inmediato en redes sociales.

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    “Soy una persona que… los que me conocen saben cómo soy. No soy de mucha polémica, pero sólo voy a decir que esa persona ya había tenido altercados con nosotros, arrojar cerveza, me lanzó una lata de cerveza.

    “Entonces, reaccionó como siento que cualquier otro ser humano hubiera reaccionado, por ahí me controlé un poco, pero sí fue así”, indicó Chiquete a TUDN, pues también expresó cómo se sintió cuando se marcó el penal con el que Atlas empató de manera parcial.

    Me caló, sentía que no era penal, quería defender a mi equipo, entonces esa parte pues, estaba caliente y me lanzan una cerveza, pues me hizo ahí… No está bien lo que hice, lo acepto, pero también hubo una agresión y esa persona lo sabe. Con eso doy por cerrado ese capítulo de ese video”, señaló Orozco Chiquete a Adrián Esparza.

    El defensor de 24 años de edad sigue fuera de las canchas debido a una lesión que tuvo en la Liguilla pasada frente a Tigres y que lo alejó tanto de la Copa Intercontinental de 2025 como del Mundial 2026 con la Selección Mexicana.

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