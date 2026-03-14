Liga MX ¡Futbolistas de Toluca mandan mensaje de apoyo a Marcel Ruiz! Previo al arranque del partido entre los Diablos Rojos y el Atlas, jugadores saltan a la cancha con mensaje: “Fuerza Marce”.

Por: Baudelio García Espinosa Síguenos en Google

Video ¡Marcel Ruiz, presente en el Nemesio Diez para el partido del Toluca!

La lesión que sufrió el futbolista del Toluca, Marcel Ruiz, y que lo alejó de toda posibilidad de jugar la Copa del Mundo 2026, ha provocado al interior del cuadro escarlata unión entre todos sus jugadores, que se manifiesta de diversas maneras.

En el vestuario se colocó su playera con el número 14, como si el futbolista viera actividad esta tarde ante el Atlas, en la Jornada 11 del Clausura 2026.

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Sus compañeros en el calentamiento salieron con playeras blancas y el mensaje: “Fuerza Marce” en apoyo al mediocampista, que también se perderá lo que resta del torneo con el cuadro ‘Choricero’.

El propio futbolista hizo acto de presencia en la cancha del Nemesio Diez y los aficionados le respondieron con aplausos, al verlo presente en el césped antes del silbatazo inicial.