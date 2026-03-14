    Liga MX

    ¡Futbolistas de Toluca mandan mensaje de apoyo a Marcel Ruiz!

    Previo al arranque del partido entre los Diablos Rojos y el Atlas, jugadores saltan a la cancha con mensaje: “Fuerza Marce”.

    Por:
    Baudelio García Espinosa
    add
    Síguenos en Google
    Video ¡Marcel Ruiz, presente en el Nemesio Diez para el partido del Toluca!

    La lesión que sufrió el futbolista del Toluca, Marcel Ruiz, y que lo alejó de toda posibilidad de jugar la Copa del Mundo 2026, ha provocado al interior del cuadro escarlata unión entre todos sus jugadores, que se manifiesta de diversas maneras.

    En el vestuario se colocó su playera con el número 14, como si el futbolista viera actividad esta tarde ante el Atlas, en la Jornada 11 del Clausura 2026.

    PUBLICIDAD

    Sus compañeros en el calentamiento salieron con playeras blancas y el mensaje: “Fuerza Marce” en apoyo al mediocampista, que también se perderá lo que resta del torneo con el cuadro ‘Choricero’.

    El propio futbolista hizo acto de presencia en la cancha del Nemesio Diez y los aficionados le respondieron con aplausos, al verlo presente en el césped antes del silbatazo inicial.

    Marcel Ruiz sufrió rotura de ligamento en la rodilla, en el partido ante Cincinnati de la Concacaf Champions Cup

    Relacionados:
    Liga MXMarcel RuízTolucaAtlas

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Un hombre por semana
    Polen
    Gratis
    Hermanas, Un Amor Compartido
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX