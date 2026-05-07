Liga MX Pachuca y el dato histórico que lo pone favorito ante Toluca en Liguilla Los Tuzos buscarán completar su pase a semifinales en el juego de vuelta ante los Diablos Rojos con un dato histórico que pone la balanza a su favor.

Por: Emmanuel Mondragón Síguenos en Google

Video Pachuca nunca ha sido eliminado de cuartos cuando inicia ganando la ida

Tras su victoria por un gol ante Toluca en el partido de ida de cuartos de final de la Liguilla, el Pachuca buscará completar su obra y asegurar su clasificación a las semifinales.

Aunque ganar solo por la mínima diferencia parezca poca cosa, la realidad es que el triunfo da a los Tuzos un respaldo estadístico histórico que hace pensar que pueden pasar sin problemas.

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Y es que desde que se disputan las Liguillas, el Pachuca ha comenzado ganando la ida de cuartos de final en ocho ocasiones y en ninguna de esas series quedó eliminado.

La última vez que Pachuca ganó su juego de ida de unos cuartos de final fue en el Clausura 2015 cuando derrotó al América por contundente global de 7-5.

Ahora el reto será Toluca, actual bicampeón de México quien podría ser el primero en derrotarlos o hacer que mantengan esa racha perfecta.

PACHUCA YA ELIMINÓ A TOLUCA EN UNOS CUARTOS DE FINAL INICIANDO CON VENTAJA

El Pachuca y Toluca se enfrentaron en los cuartos de final del Invierno 1999 y en el partido de ida el marcador fue idéntico al actual al ganar 1-0. Después en la vuelta empataron a dos goles y avanzaron los Tuzos.

Ese mismo torneo Pachuca logró su primer título en la historia del futbol mexicano. En este Clausura 2026 todo se definirá este domingo 10 de mayo.

PACHUCA AVANZA

Invierno 99 | Pachuca 1-0 Toluca | Toluca 2-2 Pachuca | 3-2 global

Verano 2001 | Pachuca 4-0 Monterrey | Monterrey 2-2 Pachuca | global 6-2

Invierno 2001 | Atlante 1-2 Pachuca | Pachuca 0-1 Atlante | global 2-2

Apertura 2003 | Necaxa 1-3 Pachuca | Pachuca 1-2 Necaxa | global 4-3

Apertura 2005 | Pachuca 2-0 Necaxa | Necaxa 0-2 Pachuca |global 4-0

Clausura 2009 | Jaguares 1-3 Pachuca | Pachuca 2-0 Jaguares | global 5-1

Bicentenario 2010 | Pachuca 1-0 Monterrey | Monterrey 1-2 Pachuca |global 3-1

Clausura 2015 | Pachuca 3-2 América | América 3-4 Pachuca | global 7-5

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PACHUCA ELIMINADO