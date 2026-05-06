Jesús Gallardo se pronunció a través de redes sociales sobre Selección y Toluca
El defensa de los Diablos Rojos señaló que se enfocará y se comprometerá al cien por ciento.
La Selección Mexicana entró en una dura controversia con Toluca, Chivas y la Liga MX, ya que Jesús Gallardo y Alexis Vega estuvieron cerca de ‘romper’ el acuerdo que se tenía entre clubes y el Tri.
Guadalajara reaccionó y se armó una guerra de declaraciones entre las partes involucradas, este día Javier Aguirre explicó que el plan sigue en marcha y los futbolistas tienen que concentrar la noche del miércoles en el CAR.
Chivas también terminó con la polémica y dejó en libertad a sus jugadores seleccionados para que lleguen a tiempo con el combinado nacional. De la misma forma se pronunció Toluca, ellos aundaron más en el tema sobre el ‘permiso’ que se les concedió.
Uno de los jugadores de los Diablos Rojos se pronunció en redes sociales y afirmó que estará enfocado donde le toque estar, aunque si le hubiera gustado jugar la semifinal ante LAFC.
“ Me hubiera encantado estar hoy en la cancha con mi equipo, sin embargo, me toca estar enfocado con la selección, preparándome para lo que viene y representar a nuestro país con mucho orgullo”.
“A Toluca, todo mi respeto y apoyo siempre. Confío plenamente en lo que se está construyendo y sé que van a responder como siempre. Yo, como desde el primer día, listo, comprometido y al 100% donde me toque estar. Creamos siempre”.
Ya hay jugadores en el Centro de Alto Rendimiento, mismos que se pondrán a disposición de las órdenes de Javier Aguirre y su cuerpo técnico.