Liga MX Jesús Gallardo se pronunció a través de redes sociales sobre Selección y Toluca El defensa de los Diablos Rojos señaló que se enfocará y se comprometerá al cien por ciento.

Por: Alonso Ramírez Síguenos en Google

Video Jesús Gallardo da su postura sobre el caso Selección Mexicana y Toluca

La Selección Mexicana entró en una dura controversia con Toluca, Chivas y la Liga MX, ya que Jesús Gallardo y Alexis Vega estuvieron cerca de ‘romper’ el acuerdo que se tenía entre clubes y el Tri.

Guadalajara reaccionó y se armó una guerra de declaraciones entre las partes involucradas, este día Javier Aguirre explicó que el plan sigue en marcha y los futbolistas tienen que concentrar la noche del miércoles en el CAR.

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Uno de los jugadores de los Diablos Rojos se pronunció en redes sociales y afirmó que estará enfocado donde le toque estar, aunque si le hubiera gustado jugar la semifinal ante LAFC.

“ Me hubiera encantado estar hoy en la cancha con mi equipo, sin embargo, me toca estar enfocado con la selección, preparándome para lo que viene y representar a nuestro país con mucho orgullo”.

“A Toluca, todo mi respeto y apoyo siempre. Confío plenamente en lo que se está construyendo y sé que van a responder como siempre. Yo, como desde el primer día, listo, comprometido y al 100% donde me toque estar. Creamos siempre”.