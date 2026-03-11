    Liga MX

    Malagón rompe el silencio tras sufrir grave lesión con América antes del Mundial 2026

    El portero de la Selección Mexicana expresó su sentir tras lesionarse el tendón de Aquiles ante Philadelphia.

    Por:Kevin R. Yu
    add
    Síguenos en Google
    Video Malagón rompe el silencio tras sufrir grave lesión con América

    Luis Malagón rompió el silencio tras sufrir una rotura del tendón de Aquiles en la pierna izquierda en el partido entre América y Philadelphia Union de Concacaf Champions Cup.

    El portero de las Águilas expresó su sentir a través de una historia de Instagram después de que su técnico, el brasileño André Jardine, confirmara su grave lesión que lo dejaría fuera del Mundial 2026 con la Selección Mexicana.

    PUBLICIDAD

    Más sobre Liga MX

    Andrés Gudiño le manda mensaje a Malagón tras la lesión del americanista
    1 mins

    Andrés Gudiño le manda mensaje a Malagón tras la lesión del americanista

    Liga MX
    Luis Ángel Malagón y otros jugadores que han sufrido la lesión en el tendón de Aquiles
    1 mins

    Luis Ángel Malagón y otros jugadores que han sufrido la lesión en el tendón de Aquiles

    Liga MX
    Malagón se suma a la lista de lesionados de gravedad del América
    1 mins

    Malagón se suma a la lista de lesionados de gravedad del América

    Liga MX
    Hormiga González figura en opciones del Borussia Dortmund de Bundesliga de Alemania
    1 mins

    Hormiga González figura en opciones del Borussia Dortmund de Bundesliga de Alemania

    Liga MX
    Bono dice que de jugar en México lo haría con el América
    1:15

    Bono dice que de jugar en México lo haría con el América

    Liga MX
    Árbitros mexicanos recibieron su gafete FIFA en evento de la Federación Mexicana de Futbol
    1 mins

    Árbitros mexicanos recibieron su gafete FIFA en evento de la Federación Mexicana de Futbol

    Liga MX
    Jaiber Jiménez, campeón con Cruz Azul, se gradúa como preparador físico
    1 mins

    Jaiber Jiménez, campeón con Cruz Azul, se gradúa como preparador físico

    Liga MX
    El extraño 'homenaje' a Lionel Messi y Cristiano Ronaldo en Chivas
    1 mins

    El extraño 'homenaje' a Lionel Messi y Cristiano Ronaldo en Chivas

    Liga MX
    'Pollo' Briseño confiesa para quién fue el festejo de su gol en el Toluca vs. Juárez
    1 mins

    'Pollo' Briseño confiesa para quién fue el festejo de su gol en el Toluca vs. Juárez

    Liga MX
    ¿Gignac tiene un lugar entre los mejores jugadores extranjeros de la Liga MX?
    2 mins

    ¿Gignac tiene un lugar entre los mejores jugadores extranjeros de la Liga MX?

    Liga MX

    “Hay momentos de la vida difíciles de entender, sobre todo cuando te manejas en una línea recta y de buena fe, hoy con todo el dolor de mi corazón quiero agradecer a toda la gente, a mis compañeros por sus palabras y oraciones, sobre todo a mi familia por no abandonarme nunca”, comenzó diciendo el portero en su posteo.

    Malagón se lesionó al minuto 37 del partido al intentar un despeje en el que sintió un dolor intenso y terminó pidiendo su cambio, abandonando la cancha del Subaru Park en camilla y entre lágrimas.

    Herido y triste con el alma hecha pedazos, tratando de entender la situación y preguntando ¿por qué? Ese sueño parece esfumarse, pero sé que Dios algún día me dará la respuesta. Dios bendiga a todos y sobre todo a cada persona maña que se alegra de situaciones así. Con cariño y agradecimiento, Luis Ángel Malagón Velázquez”, agregó el arquero azulcrema.

    Malagón se someterá exámenes médicos para corroborar si se trata de una rotura parcial o completa en el tendón de Aquiles; si es completa, su tiempo de baja sería de seis meses.

    Su lesión llega a menos de 100 días para el inicio del Mundial 2026 y a tres meses exactos de que México enfrente a Sudáfrica en el partido inaugural en el Estadio Banorte.

    Con la baja de Malagón, Guillermo Ochoa podría sumarse a Raúl ‘Tala’ Rangel en la lista final y Javier Aguirre deberá buscar una tercera opción que podría salir entre Carlos Acevedo, Carlos Moreno, Luis García y Andrés Gudiño.

    Video La lista de jugadores con lesión que los apartó de un Mundial con la Selección Mexicana
    Relacionados:
    Liga MXAméricaLuis MalagónMéxico 2026Mundial 2026

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Polen
    Gratis
    Hermanas, Un Amor Compartido
    Gratis
    Tráiler: Un hombre por semana
    El Mochaorejas
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX