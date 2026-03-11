Liga MX Malagón rompe el silencio tras sufrir grave lesión con América antes del Mundial 2026 El portero de la Selección Mexicana expresó su sentir tras lesionarse el tendón de Aquiles ante Philadelphia.

Luis Malagón rompió el silencio tras sufrir una rotura del tendón de Aquiles en la pierna izquierda en el partido entre América y Philadelphia Union de Concacaf Champions Cup.

El portero de las Águilas expresó su sentir a través de una historia de Instagram después de que su técnico, el brasileño André Jardine, confirmara su grave lesión que lo dejaría fuera del Mundial 2026 con la Selección Mexicana.

“Hay momentos de la vida difíciles de entender, sobre todo cuando te manejas en una línea recta y de buena fe, hoy con todo el dolor de mi corazón quiero agradecer a toda la gente, a mis compañeros por sus palabras y oraciones, sobre todo a mi familia por no abandonarme nunca”, comenzó diciendo el portero en su posteo.

Malagón se lesionó al minuto 37 del partido al intentar un despeje en el que sintió un dolor intenso y terminó pidiendo su cambio, abandonando la cancha del Subaru Park en camilla y entre lágrimas.

“ Herido y triste con el alma hecha pedazos, tratando de entender la situación y preguntando ¿por qué? Ese sueño parece esfumarse, pero sé que Dios algún día me dará la respuesta. Dios bendiga a todos y sobre todo a cada persona maña que se alegra de situaciones así. Con cariño y agradecimiento, Luis Ángel Malagón Velázquez”, agregó el arquero azulcrema.

Malagón se someterá exámenes médicos para corroborar si se trata de una rotura parcial o completa en el tendón de Aquiles; si es completa, su tiempo de baja sería de seis meses.

Su lesión llega a menos de 100 días para el inicio del Mundial 2026 y a tres meses exactos de que México enfrente a Sudáfrica en el partido inaugural en el Estadio Banorte.

Con la baja de Malagón, Guillermo Ochoa podría sumarse a Raúl ‘Tala’ Rangel en la lista final y Javier Aguirre deberá buscar una tercera opción que podría salir entre Carlos Acevedo, Carlos Moreno, Luis García y Andrés Gudiño.