    Liga MX

    André Jardine confirma que Malagón sufrió rotura del tendón de Aquiles

    El estratega del América también señaló que la lesión pegó duro dentro del plantel.

    Por:
    Raúl Martínez
    Video Jardine confirma la gravedad de la lesión de Malagón

    André Jardine confirmó que Luis Ángel Malagón sufrió una rotura de ligamentos durante el encuentro entre América y Philadelphia Union en partido de la Concacaf Champions Cup.

    Nos parece una lesión un tanto grave, vamos a ver, probablemente una lesión de tendón de Aquiles. Ojalá no sea ruptura total o al menos una ruptura parcial que lo sacará por un tiempo”, indicó André Jardine.

    En conferencia de prensa el estratega brasileño aseguró que la lesión de Malagón pegó duro dentro del plantel y que enviarán pensamientos positivos para que el portero tenga una buena recuperación.

    “L a verdad el triunfo era importante, pero el sentimiento al final era un poco de tristeza por Malagón, lo queremos mucho, hoy entró como capitán para demostrar la importancia que tiene para nosotros.

    Increíble lo que está pasando (con las lesiones), hay que confiar en que hay alguna reacción para todo lo que está pasando, en este tema no andamos con mucha suerte, pero estará nuestro pensamiento positivo para que todo salga bien y que Mala se recupere cuanto antes”

    No podemos mentir que nos toca mucho, hay que dejar pasar algunos días para conseguir estar más fuertes mentalmente porque es un duro golpe para todo el grupo”, indicó el estratega.

    Luis Ángel Malagón se lesionó en la recta final del primer tiempo luego de pisar mal el balón que provocó que de inmediato se fuera al césped para después abandonara el partido.

    Liga MXAméricaLuis MalagónAndré Soares Jardine

