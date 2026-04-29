Liga MX Omar Govea no ve a Chivas como víctima tras seleccionados convocados El mediocampista mexicano consideró que el partido de torneo regular ante Tigres fue un accidente.

Video Omar Govea no ve a Chivas como víctima tras seleccionados convocados

Omar Govea atendió a los medios de comunicación este miércoles previo al arranque de la Liguilla del Clausura 2026, donde Chivas enfrentará a Tigres en la fase de Cuartos de Final.

En zona mixta en las instalaciones de Verde Valle, el mediocampista mexicano fue cuestionado acerca del compromiso en Monterrey, así como la ausencia de Richard Ledezma en la convocatoria al Mundial 2026 en Selección Mexicana.

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Govea: Chivas no huye a la presión de Liguilla



Omar Govea aseguró que más allá de que Chivas sea la base de la Selección Mexicana, no se ven como víctimas y toma de buena forma la presión por redondear el Clausura 2026 con un título en el club.

" No nos hacemos las víctimas, la gente que se queda está feliz, es una Liguilla atípica y el que nos vean como víctimas, nadie es mejor que nosotros, si nos quieren ver así adelante, vamos a salir a comernos la Liguilla. Chivas está obligado a pelear por todo, somos felices por los que se fueron y Chivas merece ese campeonato.

"Es una buena situación, el club tenía años de no hacer tantos puntos, los mexicanos acostumbramos a ver el vaso medio vacío, me parece que es momento de valorar, mirar atrás y ver lo que hemos logrado, tenemos un plantel competitivo, talentoso. Los jugadores que se quedaron están listos, se hizo un plantel pensando que esto iba a pasar al final de la temporada"

El medio catalogó como un accidente la derrota de 4-1 ante Tigres hace unas semanas en el torneo regular del Clausura 2026.

"El partido que tuvimos fue un accidente, fueron errores puntuales que no hacemos y ahora sabemos lo que no y lo que sí tenemos que hacer para crearles peligro"

El sentir de Richard Ledezma por no ir al Mundial



Govea externó a los medios de comunicación, que para él, que fue injusto que no estuviera Richard Ledezma en la convocatoria del Tri al Mundial 2026 de elementos de la Liga MX.

"Richy está tranquilo, sabía que tenía la posibilidad de un Mundial, a mi parecer es un jugador que tiene que estar ahí, no me parece que haya un jugador mejor que él, me toca convivir, me toca verlo entrenar y competir, me parece un excelente jugador. Él sabe y entendió que su lugar es aquí, con nosotros, que lo necesitamos. Está bien, tranquilo y listo para afrontar la Liguilla".