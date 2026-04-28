Mundial 2026 Se dan a conocer las primeras bajas de Selección Mexicana para el Mundial 2026 Uno de los futbolistas más importantes del futbol mexicano no será llamado por Javier Aguirre para asistir a la justa mundialista.

Video Al momento: esta es la primera figura de Liga MX 'cortada' del Mundial

Si bien se esperaba que para este lunes Javier Aguirre diera a conocer la lista de convocados a la Selección Mexicana de la Liga MX, el proceso parece que se puso en pausa por alguna razón desconocida, pero que parece encaminada a favorecer a los clubes.

A decir del reportero de TUDN, Gibran Araige, quien cubre al cuadro Tricolor, muy probablemente se trate de que algunos clubes tengan cierta molestia debido a que en el caso de Toluca y Tigres, en caso de que llegaran a tener jugadores convocados, sí van a poder contar con ellos en la Ida de las Semifinales de la Concacaf Champions Cup.

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Ante esto, el también comentarista en Línea de 4, consideró que algunos equipos estarían levantando su protesta en el sentido de no poder contar con sus seleccionados en el primer encuentro de los Cuartos de Final del Clausura 2026 de la Liga MX, tema que probablemente provocaría que la publicación de la lista esté detenida.

AUSENCIAS IMPORTANTES EN LA SELECCIÓN MEXICANA

A pesar de que la lista no fue dada a conocer como se esperaba para este día, algo que sí pudo confirmar Gibrán Araige es que el jugador del Cruz Azul, Charly Rodríguez, no estará en la lista del Vasco Aguirre, por lo que no acudirá al Mundial 2026.

Otra ausencia que estaría por confirmarse es la de Marcel Ruiz, jugador del Toluca que a pesar del gran esfuerzo por ponerse a punto después de su lesión, no cumpliría con las condiciones que exige el Vasco para asistir a la justa mundialista.

Más adelante, en el programa de Contacto Deportivo, el mismo reportero de TUDN destacó que también existe el rumor de que el delantero de los Pumas, Guillermo 'Memote' Martínez esté en esa lista que tendría pase automático al Mundial 2026.