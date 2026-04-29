Liga MX Pachuca vs. Toluca: Balance de juegos en las Liguillas de la Liga MX Los Tuzos y los Diablos Rojos se han encontrado varias ocasiones en fase definitoria del Futbol Mexicano.

Por: Alonso Ramírez Síguenos en Google

Video Pachuca vs. Toluca: Historial en Liguillas de la Liga MX

La fase regular del Clausura 2026 culminó tras la jornada 17 y quedó conformada la Liguilla de la Liga MX con los Cuartos de Final, llave en la que se enfrentarán Pachuca y Toluca.

Los Tuzos fueron cuarto lugar con 31 puntos, mientras que los Diablos Rojos se quedaron en la quinta posición con 30 unidades.

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Historial del Pachuca vs. Toluca en Liguillas

Pachuca y Toluca se han enfrentado en varias ocasiones en fase de Liguilla, son seis los encuentros registrados en la historia, donde el balance es parejo, tres victorias para cada escuadra. Además de uno en la Copa MX.

Liguillas de la Liga MX

Pachuca 1-0 Toluca, ida cuartos de final , Invierno 99

, Invierno 99 Toluca 2-2 Pachuca, vuelta cuartos de final, Invierno 99

Pachuca 1-1 Toluca, semifinal ida, Invierno 2001

ida, Invierno 2001 Toluca 2-4 Pachuca, semifinal vuelta, Invierno 2001

Pachuca 0-0 Toluca, semifinal ida, Apertura 2005

Toluca 2-1 Pachuca, semifinal vuelta, Apertura 2005

Pachuca 1-1 Toluca, semifinal ida, Apertura 2006

Toluca 1-0 Pachuca, semifinal vuelta, Apertura 2006

Pachuca 2-2 Toluca, semifinal ida, Clausura 2010

Toluca 1-0 Pachuca, semifinal vuelta, Clausura 2010

Toluca 1-Pachuca 5, final ida, Apertura 2022

ida, Apertura 2022 Pachuca 3-1 Toluca, final vuelta, Apertura 2022

Extra en Copa MX 2019-2020