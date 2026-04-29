Pachuca vs. Toluca: Balance de juegos en las Liguillas de la Liga MX
Los Tuzos y los Diablos Rojos se han encontrado varias ocasiones en fase definitoria del Futbol Mexicano.
Video Pachuca vs. Toluca: Historial en Liguillas de la Liga MX
La fase regular del Clausura 2026 culminó tras la jornada 17 y quedó conformada la Liguilla de la Liga MX con los Cuartos de Final, llave en la que se enfrentarán Pachuca y Toluca.
Los Tuzos fueron cuarto lugar con 31 puntos, mientras que los Diablos Rojos se quedaron en la quinta posición con 30 unidades.
El primer juego será en el Nemesio Diez el próximo 3 de mayo, la vuelta se disputará en el estadio Hidalgo el 10 de mayo.
Historial del Pachuca vs. Toluca en Liguillas
Pachuca y Toluca se han enfrentado en varias ocasiones en fase de Liguilla, son seis los encuentros registrados en la historia, donde el balance es parejo, tres victorias para cada escuadra. Además de uno en la Copa MX.
Liguillas de la Liga MX
- Pachuca 1-0 Toluca, ida cuartos de final, Invierno 99
- Toluca 2-2 Pachuca, vuelta cuartos de final, Invierno 99
- Pachuca 1-1 Toluca, semifinal ida, Invierno 2001
- Toluca 2-4 Pachuca, semifinal vuelta, Invierno 2001
- Pachuca 0-0 Toluca, semifinal ida, Apertura 2005
- Toluca 2-1 Pachuca, semifinal vuelta, Apertura 2005
- Pachuca 1-1 Toluca, semifinal ida, Apertura 2006
- Toluca 1-0 Pachuca, semifinal vuelta, Apertura 2006
- Pachuca 2-2 Toluca, semifinal ida, Clausura 2010
- Toluca 1-0 Pachuca, semifinal vuelta, Clausura 2010
- Toluca 1-Pachuca 5, final ida, Apertura 2022
- Pachuca 3-1 Toluca, final vuelta, Apertura 2022
Extra en Copa MX 2019-2020
- Pachuca 2-2 Toluca, cuartos de final ida
- Toluca 5-1 Pachuca, cuartos de final vuelta